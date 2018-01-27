Suriyelilerin gözü ‘Zeytin Dalı Harekatında

Suriye’de devam eden iç savaştan kaçarak Muş’a sığınan Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesindeki PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda bölgenin işgalcilerden temizlenmesini bekliyor. Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından yeniden topraklarına gidebileceklerini ifade eden Suriyeli sığınmacılar, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik için duacı oldu. Memleket hasreti çektiklerini ifade eden Suriyeliler, kendilerine çok iyi bakıldığını ama vatanlarının bir türlü gözlerinin önünden gitmediğini ifade ettiler. Afrin bölgesine 20 kilometre mesafedeki Garigıl köyünden kaçarak Muş’a sığınan Suriyeli Hanan İbrahim Alo ve ailesi, zor günleri geride bıraktıklarını söyledi. Türkçe bilmeyen 60 yaşındaki Hanan İbrahim Alo’ya torunu Ronican Alo tercümanlık yaptı. Köylerinde zeytin bahçesi olduğunu anlatan Hanan İbrahim Alo, "Suriye’de savaş çıktığı için beş yıldır Türkiye’deyiz. Afrin ve bizim köyümüz arasında 20-30 kilometre mesafe var. Türkiye’ye geldik burada bir iş yapamıyoruz. Kızlarım vardı onlarda evlenip ayrıldılar. Şimdi burada ben, eşim ve torunlarım kaldı. Torunlarda burada okula gidiyor. Gelinim de burada onun sedef hastalığı var kendisi hasta" dedi.

"AFRİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENİRSE GERİ DÖNERİZ"

Afrin’in teröristlerden temizlenmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’memleketinize geri dönebilirsiniz’ demesiyle topraklarına geri döneceklerini ifade eden Alo, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bize ’orayı teröristlerden temizledik artık topraklarınıza dönebilirsiniz’ derse eğer biz yeniden topraklarımıza gideriz. Eğer ki Recep Tayyip Erdoğan öyle söylemezse biz gitmeyiz" ifadelerini kullandı.

"VATAN HASRETİ ÇEKİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Mehmetçikler için dua eden Alo, "Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Askerlerin üzerinde Allah’ın gözü olsun. Vatan hasreti çekkiyoruz. Ailemin tamamı Suriye’de. Babam, kardeşlerim, oğlum, dayım, tüm ailem orada. Ailemizin büyük bir kısmı orada kaldı. Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Memleketimiz çok güzel bir yer. Akrabalarımız özledim, memleketimi özledim. Memleketim gözümün önünden gidip geliyor, gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz" dedi.

"SURİYE’DEKİ ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM"

Hanan İbrahim Alo’nun torunlarından Ronican Alo ise memleketini ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, "Suriye’de sadece birinci sınıfı okudum. Burada okuluma devam ettim. Burada Türkçeyi öğrendim, okuma-yazmam var. Suriye’ye dönmek istiyoruz. Oradaki sınıf arkadaşlarım ve köydeki arkadaşlarımı özlüyorum" diye konuştu.

Suriye’de savaşın devam ettiğini hatırlatan Meryem Alo da, "Suriye’de savaş var. Eğer teröristler temizlendiyse biz gitmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(Uğur Ulu/İHA)