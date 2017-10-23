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Suriyelilerin kaldığı evde yangın

Adıyaman'da Suriyelilerin kaldığı bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Suriyelilerin kaldığı evde yangın

23 Ekim 2017 13:43

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde ikamet eden Suriyeli Muhammed Hasan'ın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen Güler Batar ile Suriyeli İmen Dirbez olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, Suriyeli, yangın

 

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