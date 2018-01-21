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Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde Suriyelilerin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı.

Suriyelilerin kaldığı evde yangın çıktı

21 Ocak 2018 21:23

Yangın, Gazipaşa Mahallesi Şehit Adem Yıldız Sokak’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyelilerin kaldığı Ömer Bozkurt’a ait tek katlı müstakil evde kimsenin olmadığı bir anda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. YEDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek tek katlı eve giden elektriği keserek önlem aldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

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