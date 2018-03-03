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Suriye’nin Raco bölgesinde sıcak çatışma

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askeri ve ÖSO mensupları Raco bölgesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada yaralan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi.

Suriyenin Raco bölgesinde sıcak çatışma

03 Mart 2018 19:58

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Raco beldesi güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG’li teröristlerden alındı. Gün boyu sınır birliklerine konuşlanmış tanklar ve Fırtına Obüsleri karadan, F-16 savaş uçakları ve Atak helikopterleri de havadan terör hedeflerini bombardımana tuttu.

Raco bölgesine bağlı Şeyh Hadid köyü ve Baflon Dağı’nda da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristler tarafından daha önceden yere döşenen el yapımı bombaların patlaması neticesinde çıtan çatışmada Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu. Askeri araç ve ambulanslarla alınan yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi. Çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.  

Caner Sönmez - Adem Karagöz – İsmet Biçen

Etiketler: çatışma, Raco bölgesi

 

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