Beyoğlu Dolapdere’de geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, içi boş öğrenci servisinin şoförü Cem Sağlam, iddiaya göre seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolden çıkarak hızlanan öğrenci servisi , refüjü aşarak önce karşı yönden gelen 34 JV 7975 plakalı otomobile ardından yön değiştirip Şahin Çalışkan idaresindeki 06 TPZ 98 plakalı otomobile ve son olarak da Bekir Yıldırım yönetimindeki 34 KE 0718 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu Çalışkan ve Sağlam hafif şekilde yaralandı. Öğrenci servisinin boş olması büyük bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Refüjü aşarak karşı yöne geçti, araçlara çarparak durabildi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrenci servisinin kameranın açısına girdiğinde kontrolden çıkıyor. Minibüs refüjü aşarak karşı yönden gelene araçlara çarparak duruyor. Kaza sonrası aracın içerisindekiler dışarıya çıkarken, çevredeki vatandaşlar da yardıma koşuyor.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık