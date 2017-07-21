Sürücülere sıcaklık uyarısı

Sürücülerin bir çoğunun yaz ve kış aylarında araç bakımını yaptırdığını ancak aşırı sıcaklarda araç konusunda daha hassas olunması gerektiğini belirten uzmanlar, dikkatli olunmaması halinde büyük arızaların meydana gelebileceğini ifade ediyor.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Altan Tandoğan, düzeli olarak yağ, su, lastik, fren balatalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, hararet konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Adıyaman’da aşırı sıcakların hakim olduğunu ve araçları mümkün olduğu kadar güneşin altında bırakmamak gerektiğini söyleyen Altan Tandoğan, “Yaz bakımı maliyetli bir şey değil. Yaz bakımı yapılmayan araçlar daha sonra çok daha fazla maliyetli sorunlar çıkarabilir. Ufak bir arızanın bile maliyeti çok yüksek olabilir. Sıcaklıklar araç performansını etkiler.Onun için araçlara bakım yaptırmak önemlidir” dedi.

Ahmet Arslantaş