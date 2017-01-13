Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sürücülerin karla imtihanı MOBESE’ye yansıdı

Sürücülerin karla imtihanı MOBESE’ye yansıdı

Edirne’de, şiddetli kar yağışı ve soğuk nedeniyle yaşanan bazı trafik kazaları MOBESE’lere yansıdı. Buz pistine dönen caddelerde araçlar yoldan savruldu bazıları ise döner kavşaklarda yaptıkları hamlelerle diğer araçlara vurmaktan son anda kurtuldu.

Sürücülerin karla imtihanı MOBESEye yansıdı

13 Ocak 2017 08:38
Sürücülerin karla imtihanı MOBESE’ye yansıdı - Tıkla İzle

Edirne’de, şiddetli kar yağışı ve soğuk hava 10 gündür yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derecelere kadar düşüyor. 

‘Kar’ kazaları MOBESE’de 

Şiddetli soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen caddelerde yaşanan bazı trafik kazaları Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Bazı araçlar sürücüleri buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan savrulurken, bazıları ise kavşaklarda ters yöne dönen araçlara vurmamak için son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuluyor. 

Öte yandan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Ekiplerince, kar lastiği ve zincir takmayarak tedbir almayan araçların mecbur kalmadıkça trafikte seyretmemeleri ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. 

Koray Ustabaşı 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç