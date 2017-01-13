Edirne’de, şiddetli kar yağışı ve soğuk hava 10 gündür yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derecelere kadar düşüyor.

‘Kar’ kazaları MOBESE’de

Şiddetli soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen caddelerde yaşanan bazı trafik kazaları Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nün MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Bazı araçlar sürücüleri buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan savrulurken, bazıları ise kavşaklarda ters yöne dönen araçlara vurmamak için son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuluyor.

Öte yandan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Ekiplerince, kar lastiği ve zincir takmayarak tedbir almayan araçların mecbur kalmadıkça trafikte seyretmemeleri ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Koray Ustabaşı