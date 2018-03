Survivor 17 Mart ödül oyununu kim kazandı?

Survivor`da 17 Mart 2018'de son bölümde ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunu için karşı karşıya gelen All Star ve Gönüllüler kadrosu arasında kıyasıya nefes kesen bir mücadele yaşadı ve oyunun sonunda her iki tarafta gözyaşlarına boğuldu. Peki Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı? Yiğit Dikmen`in durumu ne? İşte detaylar!

Her sezon ilerleyen bölümlerde yarışmacılar ve ailelerin farklı yöntemlerle iletişim kurmasını sağlayan Survivor’da bu sezon da gelenek değişmedi. Survivor’ın dünkü bölümünde ilk iletişim ödülü verildi. Haftalar sonra ailelerinden haber alacak olan takım üyeleri çetin bir mücadele verdi. Oyun sonunda her iki takımda da gözyaşı vardı.Deniz üzerinde gerçekleşen iletişim ödülü sonrasında, kazanan takımın yarışmacıları ailelerinden gelen mesajları okuyunca gözyaşlarını tutamadı. Kazanan takımın ailelerinden gelen resimli mesajları gördü. Özellikle Nagihan Karadere ve Cumali kendilerine sıra geldiği anlarda duygu dolu anlar yaşadı.Kızını çok özlediğini dile getiren Nagihan Karadere gözyaşlarına hakim olamadı. Başa baş geçen mücadele 10-9 skorla bitti. Oyunu kazanan taraf 1 puanlık farkla All Star oldu.