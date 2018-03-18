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Survivor 17 Mart ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2018'de All Star ile Gönüllüler arasındaki mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın izleyicileri ise Survivor 2018'de 17 Mart ödül oyununu kim kazandı gibi soruların cevaplarını merak ediyorlar. İşte bu haberimizde 17 Mart ödül oyunu ile ilgili tüm gelişmeleri bulabilirsiniz....

Survivor 17 Mart ödül oyununu kim kazandı?

18 Mart 2018 00:29

Survivor`da 17 Mart 2018'de son bölümde ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunu için karşı karşıya gelen All Star ve Gönüllüler kadrosu arasında kıyasıya nefes kesen bir mücadele yaşadı ve oyunun sonunda her iki tarafta gözyaşlarına boğuldu. Peki Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı? Yiğit Dikmen`in durumu ne? İşte detaylar!

2018 Survivor`ın dün akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. İletişim ödülünü kazanan takımın üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Survivor yeni fragmanı ise kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı Peki Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor ile ilgili en yeni gelişmeler!

Her sezon ilerleyen bölümlerde yarışmacılar ve ailelerin farklı yöntemlerle iletişim kurmasını sağlayan Survivor’da bu sezon da gelenek değişmedi. Survivor’ın dünkü bölümünde ilk iletişim ödülü verildi. Haftalar sonra ailelerinden haber alacak olan takım üyeleri çetin bir mücadele verdi. Oyun sonunda her iki takımda da gözyaşı vardı.Deniz üzerinde gerçekleşen iletişim ödülü sonrasında, kazanan takımın yarışmacıları ailelerinden gelen mesajları okuyunca gözyaşlarını tutamadı. Kazanan takımın ailelerinden gelen resimli mesajları gördü. Özellikle Nagihan Karadere ve Cumali kendilerine sıra geldiği anlarda duygu dolu anlar yaşadı.Kızını çok özlediğini dile getiren Nagihan Karadere gözyaşlarına hakim olamadı. Başa baş geçen mücadele 10-9 skorla bitti. Oyunu kazanan taraf 1 puanlık farkla All Star oldu.




 

 

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