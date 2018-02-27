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Survivor 2018 All Star Cumali Akgül Kimdir ? Survivor Cumali elendi mi? Cumali nereli?

Survivor Cumali elendi mi? Bir televizyon programına canlı yayın ile bağlanan Acun Ilıcalı, bundan sonra yürüyerek gelen hiç kimsenin yarışmaya katılamayacağının altını çizerek Cumali Akgül’ün Survivor 2018 kadrosunda yer alan ilk ismin Cumali olduğunu duyurmuştu. Survivor Cumali bu haftada elenme adayı oldu. Peki Cumali Akgül elendi mi? Cumali Akgül kimdir,kaç yaşında ve aslen nereli. İşte hepsi bu haberimizde...

Survivor 2018 All Star Cumali Akgül Kimdir ? Survivor Cumali elendi mi? Cumali nereli?

27 Şubat 2018 11:00

2018 All Star yarışmasına katılabilmek için Iğdır’dan İstanbul’a kadar yürüyen 32 yaşındaki Cumali Akgül, 'Beyaz Show’da istediği haberi aldı. Iğdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı olan Cumali Akgül kimdir,kaç yaşında,aslen nereli ile ilgili tüm bilgiler bu haberimizde...

İŞTE CUMALİ AKGÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ? ASLEN NERELİ ?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu. Daha önce de Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra “hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır.” sloganı ile gündeme oturdu ve yarışmaya katılma hakkı kazandı.

YARIŞMAYA KATILABİLMEK İÇİN 1500 KM YOL YÜRÜDÜ

Bir televizyon kanalında yayımlanan Survivor yarışmasına katılmak için müracaat eden Iğdırlı genç, dikkat çekmek için yürüyerek İstanbul’a gidiyor.

Iğdır Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandıracak.

32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.

Survivor katılmak için her yolu deneyen ve Acun Ilıcalı’ya bir türlü ulaşamayan Cumali Akgül’ün, son çare olarak sesini duyurmak ve yarışmaya katılmak amacıyla Iğdır’dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüyecek. Akgül, yürüyüşünü İstanbul’da bitirecek. 

Etiketler: Survivor 2018 All Star, Survivor 2018 Cumali Akgül

 

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