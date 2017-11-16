Survivor 2018 All Star Merve Aydın Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Merve Aydın kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? İşte, hakkındaki detaylar!

Merve Aydın aslen Ordulu. Survivor ile tanıdığımız Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Özel Doğa Anadolu Lisesi'nden mezun olan Merve Aydın bir sporcu. ENKA spor kulübünün oyuncusu olan Survivor 2018 All Star Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazandı.2011 yılında İzmir'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci olan Merve Aydın , yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Çin'de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanan Merve Aydın , 2012 yılında Londra'da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

Merve Aydın daha önce de Survivor 2014 ve Survivor 2015 All Star takımlarında yarışmıştı.