Diğer
Kategoriler

Survivor 2018 All Star Nihat Doğan Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star Nihat Doğan kimdir? Survivor Nihat Doğan kimdir? kaç yaşında nereli? Survivor 2018 All Star Takımı’nda yarışacağı açıklanan Nihat Doğan hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2018 All Star Nihat Doğan Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

10 Şubat 2018 19:34

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağını açılayan Nihat Doğan kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? İşte, hakkındaki detaylar!

NİHAT DOĞAN KİMDİR ?

13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur. Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur. 

Stüdyo albümleri

1995: Kırdın Kalbimi
1996: Ayrılık Acı Birşey
1998: Anlamıyorlar
2000: Dayan Yüreğim
2001: Züleyha
2002: Zor Gelir
2004: Seve Seve
2005: Bitanesinden Bitanesine
2007: Allah belanı versin
2009: 1071

Filmleri

2001: Sultan
2013: Harem (konuk oyuncu)

İŞTE NİHAT DOĞAN SURVİVOR 2018 YER ALACAĞINI BÖYLE DUYURDU!

 

 

Etiketler: nihat doğan, Nihat Doğan kimdir, Survivor 2018 yarışmacısı Nihat Doğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç