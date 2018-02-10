Survivor 2018 All Star Nihat Doğan Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağını açılayan Nihat Doğan kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? İşte, hakkındaki detaylar!
NİHAT DOĞAN KİMDİR ?
13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur. Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.
Stüdyo albümleri
1995: Kırdın Kalbimi
1996: Ayrılık Acı Birşey
1998: Anlamıyorlar
2000: Dayan Yüreğim
2001: Züleyha
2002: Zor Gelir
2004: Seve Seve
2005: Bitanesinden Bitanesine
2007: Allah belanı versin
2009: 1071
Filmleri
2001: Sultan
2013: Harem (konuk oyuncu)
İŞTE NİHAT DOĞAN SURVİVOR 2018 YER ALACAĞINI BÖYLE DUYURDU!