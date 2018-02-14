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Survivor 2018 All Star Sahra Işık Kimdir ? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star kadrosuna katılacak bir isim daha belli oldu. Daha öncede yarışmaya katılmış olan Sahra Işık yeniden Survivor yarışmasından yer alacağı duyurdu. Peki Sahra Işık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli ? İşte hakkındaki tüm detaylar bu haberimizde...

Survivor 2018 All Star Sahra Işık Kimdir ? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

14 Şubat 2018 00:05

Survivor 2018 kadrosunda yer alacağını duyuran Sahra Işık sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu. Peki Sahra Işık kimdir? kaç yaşında, aslen nereli ? İşte hakkındaki detaylar!

Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. ncü oldu ve Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Survivor All Star kadrosunda da yer alan Sahra Işık, Pascal Nouma, Doğukan Manço, Hasan Yalnızoğlu, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, Ahmet Dursun, Bozok Gören, Anıl Tetik, Hakan Hatipoğlu, Taner Özdeş, Serenay Aktaş, Merve Aydın, Almeda Abazi, Duygu Çetinkaya, Merve Oflaz, Fulya Keskin, Begüm Yücetan, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Özlem Çalın gibi isimlerle yan yana mücadele etti. Daha öncede katıldığı Survivor’da hırslı kimliğiyle ve tartışmalarıyla ön plana çıkmıştı.

Etiketler: Sahra Işık, Survivor 2018 All Star

 

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