Survivor 2018 All Star Sema Aydemir Apak Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Sema Aydemir Apak Kimdir? Kaç yaşında, Aslen nereli İşte, hakkındaki detaylar!

Milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 1985 yılında Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet Apak, 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır. 31 yaşında olan Apak, geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde eden Apak, 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn ile elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenen Apak'ın bu evlilikten Ali isminde bir oğlu vardır. Apak, Survivor yarışmasına katılmadan önce eşiyle anlaşmalı olarak ayrıldı.

Sema Aydemir Apak daha önce de Survivor 2017 Ünlüler takımında yarışmıştı.