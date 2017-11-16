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Survivor 2018 All Star Turabi Çamkıran Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star kadrosuna katılacak isimlerden biride daha önce de yarışmaya katılmış olan Turabi Çamkıran. Peki Turabi Çamkıran kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? İşte hepsi bu haberimizde...

Survivor 2018 All Star Turabi Çamkıran Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

16 Kasım 2017 14:40

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Turabi Çamkıran kimdir? Kaç yaşında, Aslen nereli? İşte, hakkındaki detaylar

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu ve Mersin üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı. Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı.

Turabi Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasının birincisi olmuştu.

Etiketler: Survivor 2018 All Star, Turabi Çamkıran

 

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