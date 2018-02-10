Survivor 2018 canlı izle yeni bölüm bu akşam ! TV8 canlı yayın akışı Survivor

Survivor 2018 bu akşam heyecan dolu yarışmalarla başlıyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda yarışma öncesi iddialı açıklamalarda bulunuyor. Bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümde, Ünlüler takımından bir kişi Gönüllüler takımına geçecek. Peki o isim kim olacak? Survivor 2018'de kimler yarışacak? İşte ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan o isimler...

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki

Birsen Bekgöz

Cumali Akgül

Ecem Karaağaç

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Gizem Kurtulan

Marcus

Melih Özkaya

Nevin Yanıt Baltacı

Ramazan Kalyoncu

Yağmur Banda



SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Murat Ceylan

Hilmi Cem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Nihat Doğan

Ümit Karan

Sahra Işık

Damla Can

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15YEMEKTEYİZ

03:15GERÇEĞİN PEŞİNDE

05:15GEL KONUŞALIM

07:00OYNAT BAKALIM

08:00ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

09:30MAŞA İLE KOCA AYI

09:45SURVİVOR PANORAMA 2018

11:45ARDA'NIN MUTFAĞI

12:45MAGAZİN 8

16:15İNSANLAR ALEMİ

18:15RECEP İVEDİK 4

20:30SURVİVOR 2018