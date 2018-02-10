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Survivor 2018 canlı izle yeni bölüm bu akşam ! TV8 canlı yayın akışı Survivor

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2018 bu akşam ilk bölümü ile ekrana geliyor. İddialı kadrosu ile dikkat çeken Survivor 2018 yeni bölüm ile bu akşam TV8 ekranlarında olacak. TV8 canlı yayınını izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli olacaktır...

Survivor 2018 canlı izle yeni bölüm bu akşam ! TV8 canlı yayın akışı Survivor

10 Şubat 2018 21:39

Survivor 2018 bu akşam heyecan dolu yarışmalarla başlıyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosunda yarışma öncesi iddialı açıklamalarda bulunuyor. Bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümde, Ünlüler takımından bir kişi Gönüllüler takımına geçecek. Peki o isim kim olacak? Survivor 2018'de kimler yarışacak? İşte ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan o isimler...

SURVİVOR 2018 ALL STAR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda
 

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI

Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu
Nihat Doğan
Ümit Karan
Sahra Işık
Damla Can

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15YEMEKTEYİZ
03:15GERÇEĞİN PEŞİNDE
05:15GEL KONUŞALIM
07:00OYNAT BAKALIM
08:00ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
09:30MAŞA İLE KOCA AYI
09:45SURVİVOR PANORAMA 2018
11:45ARDA'NIN MUTFAĞI
12:45MAGAZİN 8
16:15İNSANLAR ALEMİ
18:15RECEP İVEDİK 4
20:30SURVİVOR 2018

 

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