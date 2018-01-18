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Survivor 2018 Damla Can Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

10 Şubat 2018'de başlayacak Survivor 2018 All Star'a Damla Can 'ın katılacağı iddia edildi. Bunun üzerine Damla Can kimdir? sorusunun cevabı bugünlerde internet üzerinden aranmaya başladı. İşte bu haberimizde Damla Can ve Survivor 2018 All Star ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz...

Survivor 2018 Damla Can Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

18 Ocak 2018 14:05

Survivor 2018’in kadrosuna katılacak yeni isimler ile ilgili yeni ayrıntılar ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak daha önce Survivor 2016'da gönüllüler takımının yarışmacısı olan Damla Can'ın All Star sezonunun kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak Acun Ilıcalı’nın Damla Can’ın kadroda yer alacağına dair bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle haberler şu an için iddia niteliği taşıyor.

SURVİVOR 2018'E DAHA ÖNCE GİDECEK İSİMLER İSE ŞU ŞEKİLDE;

Nevin Yanıt,Hilmicem İntepe,Murat Ceylan,Adem Kılıççı,Nihat Doğan,Ümit Karan,Hakan Hatipoğlu,Cumali Akgül,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Nagihan Karadere,Merve Aydın

DAMLA CAN KİMDİR ?

Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi olan, Damla Can oldu. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

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