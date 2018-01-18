Survivor 2018 Damla Can Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Survivor 2018’in kadrosuna katılacak yeni isimler ile ilgili yeni ayrıntılar ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak daha önce Survivor 2016'da gönüllüler takımının yarışmacısı olan Damla Can'ın All Star sezonunun kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak Acun Ilıcalı’nın Damla Can’ın kadroda yer alacağına dair bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle haberler şu an için iddia niteliği taşıyor.

SURVİVOR 2018'E DAHA ÖNCE GİDECEK İSİMLER İSE ŞU ŞEKİLDE;

Nevin Yanıt,Hilmicem İntepe,Murat Ceylan,Adem Kılıççı,Nihat Doğan,Ümit Karan,Hakan Hatipoğlu,Cumali Akgül,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Nagihan Karadere,Merve Aydın

DAMLA CAN KİMDİR ?

Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi olan, Damla Can oldu. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.