Survivor 2018'de Romanya'yla hangi takım karşılaştı, kim yendi?

Survivor 2018'de yeni bölüm nefesleri kesti. Heyecan dolu bölümde Romanya ve All Star takımı karşılaştı. Nefes kesen mücadelenin kazananı belli oldu. İşte Survivor son bölümden detaylar haberimizde...

Oyunu 10-8 Romanya kazandı. Son bölümde Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? sorusu da netlik kazandı. Hakan yaklaşık bir hafta aradan sonra adaya döndü.

Survivor 2018'in 11. bölümü Gönüllüler ile All Star takımlarının çikolata ödüllü oyunlarıyla başladı.



10-7 galip gelen ve 3'er adet çikolata alan All Star takımı ayrıca Survivor Romanya ile Survivor Türkiye adına yarışma hakkı elde etti.

Survivor Türkiye All Star takımı, Bursaspor'un 2010 yılındaki şampiyonluk sezonunda formasını giyen Krita'nın da yarışmacıları arasında bulunduğu Survivor Romanya ile kıyasıya bir yarışa girdi.

Survivor'da Ümit Karan ve Kirita sürprizi

Ümit Karan ve Kirita yıllar sonra yeniden bir müsabakada karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan mücadelenin kazananı Ümit Karan oldu. Kirita 2009 yılında Bursasporda top koşturmuştu.





Kazanan takımın Dominik'te bir restoranda yemek yiyeceği nefes kesen mücadele 10-8 Romanya'nın oldu.



Yaklaşık 10 gün oyunlarda yarışamayacak olan Hakan'ın mücadelelere ne zaman döneceği doktor raporuyla netleşecek.

Survivor Hakan Hatipoğlu adaya döndü



Sağlık durumu günlerdir merak edilen Hakan Hatipoğlu ise Gönüllüler takımına geri döndü.

Yaklaşık 10 gün oyunlarda yarışamayacak olan Hakan'ın mücadelelere ne zaman döneceği doktor raporuyla netleşecek.