Survivor 27 Nisan ödül oyununu kim kazandı! Ünlüler mi? Gönüllüler mi?

Yayınlandığı an itibari ile ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor 2018'de izleyeciler bu akşam yani 27 Nisan akşamı Survivor'da 27 Nisan ödül oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyorlar ve bu konu ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Haberimiz üzerinde Survivor 27 Nisan ödül oyununu kim kazandı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz....

26 NİSAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta oldukça zorlu ve yorucu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, lezzetli ödül için kazanmak zorundaydı. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da adeta kendinden geçti. Ödül hamburger ve patatesti. Nefes kesen mücadelede iki takımda oldukça yoruldu ve adeta parkuru zor tamamladı. Müthiş bir çıkış yakalayan gönüllüler takımı bu hafta da rüzgar gibi esti ve ödülün sahibi oldu..

Biftek hamburger ödüllü oyun 10-2 gibi farklı bir skorla Gönüllüler'in oldu.

İletişim oyunu da 10-8 yine Gönüllüler'in oldu. Gönüllüler takımı böylece arkadaşlarıyla telefonda konuşmaya hak kazandı.

ÜMİT KARAN'DAN KARŞI TAKIMA SİTEM!

Survivor'da ödül oyununu kaybeden ünlüler takımında bu hafta hayal kırıklığı yaşandı. Oyunu yine kaybeden ünlüler takımı moral bozukluğunun aksine, karşı takıma geçen eski takım arkadaşlarının abartılı sevinmelerine takıldı. Biz açken onlara böyle yapmıyorduk diyen yarışmacılar, karşı takıma oyun sonunda sitem ettiler.