Diğer
Kategoriler

Survivor 3 Haziran dokunulmazlık kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler oldu!

Survivor 3 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları gibi tüm merak ettikleriniz bu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Survivor 3 Haziran dokunulmazlık kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler oldu!

03 Haziran 2018 09:46

Survivor 3 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi sorularının cevabını bu haberimizden bulabilirsiniz. Haftanın belirli günlerinde TV 8 ekranlarında yayınlan Survivor 2018 All Star'da finale az bir zaman kala yarışmanın seyircileri Survivor'da 3 Haziran dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar.  Yarışmanın izleyicileri Survivor'da 2 Haziran'da dokunumazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım iki eleme adayları daha çıkaracak.  Peki Survivor 3 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

SURVİVOR 3 HAZİRAN DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SURVIVOR'DA 1. DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Survivor'da bu akşam oynanan 1. dokunulmazlık oyunu adeta nefesleri kesti. Son saniyeye kadar başa baş giden zorlu oyunu 10-9 kazanan Gönüllüler takımı eleme gecesi öncesi büyük bir avantaj elde etti.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu sonrası gözler ilk eleme adaylarına çevrildi. Sevilen yarışmada yapılan oylama sonucunda ilk eleme adayı Turabi Çamkıran oldu. 2. eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı alan Mustafa Kemal söyledi ve bu isim de Ümit Karan oldu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç