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Survivor Batuhan Buğra Eruygun kimdir, kaç yaşında,nereli? | Survivor Batuhan Buğra Eruygun

Survivor 2018 All Star'a 4 yeni yarışmacı daha katıldı.Bu yarışmacılardan biri ise Batuhan Buğra Eruygun. İşte Survivor'da Gönüllüler Takımında yarışacak Batuhan Buğra Eruygun hakkında merak edilenler... Survivor Batuhan kimdir?

Survivor Batuhan Buğra Eruygun kimdir, kaç yaşında,nereli? | Survivor Batuhan Buğra Eruygun

15 Mart 2018 22:50

Survivor 2018'de flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla All Star ve Gönüllüler takımına 4 yeni yarışmacının daha eklendiğini duyurdu. Peki bu yarışmacılar kim oldu? 
Batuhan Buğra Eruygun kimdir,kaç yaşında,nereli? İşte detaylar... Batuhan Buğra Eruygun kim? Survivor Batuhan kimdir?

SURVIVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle

All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen

Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun 

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.

2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.

Batuhan Buğra Eruygun Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte, Survivor 2018'de Gönüllüler Takımında yarışacak.

 

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