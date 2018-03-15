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Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Survivor Elif kimdir? SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Geçen sene Survivor Gönüller'de yarışan 1992 doğumlu Elif Şadoğlu, Survivor 2018'de all star kadrosuna katıldı. Peki Elif Şadoğlu kimdir? Survivor Elif'in mesleği nedir? İşte Survivor Elif hakkında merak ettiğiniz her şey...

Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Survivor Elif kimdir? SURVİVOR ELİF KİMDİR?

15 Mart 2018 22:58

Survivor 2017'de boy gösteren yarışmacı Elif Şadoğlu, survivor 2018 all star kadrosuna katıldı. Geçen sene gönüllülerde yarışan Elif, Sabriye ve Ogeday potasında elenmişti. Peki Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu 1992 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017 sezonunda yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.

Acun Ilıcalı'nın verdiği karar üzerinde Elif Şadoğlu Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Survivor 2018'de All Star takımında yarışacak

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