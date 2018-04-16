Survivor Hakan Hatipoğlu Kimdir? Survivor Hakan elendi mi? İlk önce Var mısın Yok musun yarışması ile ismini duyuran Hakan Hatipoğlu'nun Survivor 2018 All Star kadrosunda yer aldığını Acun Ilıcalı açıkladı.

Eski yarışmacılardan Gizem Hatipoğlu ile evliliği sürdüren Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu. Performansıyla kendinden söz ettiren Hatipoğlu'nun bu sene olacak Survivor 2018 yarışmasında performansının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu ne iş yapar?

Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır.

Kariyerini sunucu olar devam ettiren Survivor Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi. Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizi filmde de rol almıştır.