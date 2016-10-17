Diğer
Kategoriler

Survivor Hilmi Cem’den salsa şov

Survivor yarışmasında 1’inci olduktan sonra hayatı değişen Hilmi Cem’in yaptığı salsa dans şovu büyük beğeni topladı. Hilmi Cem, Bodrum Masalı dizisindeki karakterin kendini yansıttığını da açıkladı.

Survivor Hilmi Cemden salsa şov

17 Ekim 2016 14:49

Salsa danslarında başarılı olan Survivor yarışmasının 2013 1’incisi Hilmi Cem yaptığı salsa şov ile büyük beğeni topladı. Muhteşem Yüzyıl ve Çalı Kuşu dizisinin ardından şimdilerde Bodrum Masalı dizisinde oynayan Hilmi Cem, rol arkadaşlarıyla beraber bir gecede buluştu. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Hilmi Cem yaptığı danslarla büyük alkış aldı.

Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hilmi Cem, kendi memleketinde dizi çekmenin çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Yeni dizede her şeyin yolunda olduğunu açıklayan Hilmi Cem, “Dizide her şey çok güzel gidiyor. Dizi setleri devem ediyor, yoğun bir şekildi. Bütün dizinin Bodrum’da çekilmesi çok güzel bir olay. Ben Bodrumluyum burada büyüdüm, Bodrum Lisesinde okudum. Büyüdüğüm şehirde dizi çekiyoruz. Dizide oynadığım karakterde normal kişiliğime yakın bir karakter. Bulunmaz Hint kumaşı benim için" dedi.

"Okula gider gibiyim"
Oyunculuğa iyice alıştığını söyleyen Hilmi Cem, “Bu benim 3’üncü işim. Daha önce 'Çalıkuşu' ve 'Muhteşem Yüzyıl'da oynadım. Bodrum Masalı dizisi ise 3’üncü işim oluyor. Benim için bu dizi okul gibi Timuçin Esen, Şevval Sam gibi çok tecrübeli oyuncular var. Okulda gibi hissediyorum kendimi sette. Oyunculuk için daha iyi bir ortam olacağı bir yer yok herhalde" diye konuştu.

Sinemaya yeşil ışık
Gazetecilerin bir sinema filminde oynar mısın sorusuna "Neden olmasın" diyen Hilmi Cem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bir dizide oynuyorum, bu işe konsantre oluyorum. İlle de bir sinema filmi neden olmasın.”

Dizi oyuncularına rehberlik yapıyor
Oyuncu arkadaşlarına rehberlik yaptığını da açıklayan Hilmi Cem, “Bodrum konusunda arkadaşlarıma rehberlik yapıyorum. Yönlendirdiğim yerler oluyor, kimsenin bilmediği benim bildiğim güzel yerler oluyor. Çok güzel bir yerler var Bodrum’da, oralara götürüyorum arkadaşlarımı. Benim için buralarda çalışmak bir zevk” ifadelerini kullandı.

Eren Ayhan

Etiketler: Survivor Hilmi Cem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!