Salsa danslarında başarılı olan Survivor yarışmasının 2013 1’incisi Hilmi Cem yaptığı salsa şov ile büyük beğeni topladı. Muhteşem Yüzyıl ve Çalı Kuşu dizisinin ardından şimdilerde Bodrum Masalı dizisinde oynayan Hilmi Cem, rol arkadaşlarıyla beraber bir gecede buluştu. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Hilmi Cem yaptığı danslarla büyük alkış aldı.

Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hilmi Cem, kendi memleketinde dizi çekmenin çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Yeni dizede her şeyin yolunda olduğunu açıklayan Hilmi Cem, “Dizide her şey çok güzel gidiyor. Dizi setleri devem ediyor, yoğun bir şekildi. Bütün dizinin Bodrum’da çekilmesi çok güzel bir olay. Ben Bodrumluyum burada büyüdüm, Bodrum Lisesinde okudum. Büyüdüğüm şehirde dizi çekiyoruz. Dizide oynadığım karakterde normal kişiliğime yakın bir karakter. Bulunmaz Hint kumaşı benim için" dedi.

"Okula gider gibiyim"

Oyunculuğa iyice alıştığını söyleyen Hilmi Cem, “Bu benim 3’üncü işim. Daha önce 'Çalıkuşu' ve 'Muhteşem Yüzyıl'da oynadım. Bodrum Masalı dizisi ise 3’üncü işim oluyor. Benim için bu dizi okul gibi Timuçin Esen, Şevval Sam gibi çok tecrübeli oyuncular var. Okulda gibi hissediyorum kendimi sette. Oyunculuk için daha iyi bir ortam olacağı bir yer yok herhalde" diye konuştu.

Sinemaya yeşil ışık

Gazetecilerin bir sinema filminde oynar mısın sorusuna "Neden olmasın" diyen Hilmi Cem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bir dizide oynuyorum, bu işe konsantre oluyorum. İlle de bir sinema filmi neden olmasın.”

Dizi oyuncularına rehberlik yapıyor

Oyuncu arkadaşlarına rehberlik yaptığını da açıklayan Hilmi Cem, “Bodrum konusunda arkadaşlarıma rehberlik yapıyorum. Yönlendirdiğim yerler oluyor, kimsenin bilmediği benim bildiğim güzel yerler oluyor. Çok güzel bir yerler var Bodrum’da, oralara götürüyorum arkadaşlarımı. Benim için buralarda çalışmak bir zevk” ifadelerini kullandı.

Eren Ayhan