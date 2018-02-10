Survivor Hilmicem İntepe kimdir? Hilmicem İntepe Survivor 2018'e katılıyormu?

Eski Survivor 2013 şampiyonu Hilmicem İntepe, Survivor 2018 All Star kadrosunda yer aldı. Bu haberi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Hilmicem İntepe Kimdir? Survivor Hilmicem Kaç yaşındadır? Survivor Hilmicem hakkındaki tüm detayları sizin için derledik...

HİLMİCEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla Yenice'de doğdu. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı.

15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak herkesin gözdesi oldu.

Survivor Hilmicem, 'Bodrum Masalı' adlı dizide de boy gösterdi.