Survivor Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |(18 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim?)

Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |(13 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim?) Survivor'da dokunulmazlığı hangi isimler kazandı?

Survivor'da kim gitti? Survivor'da büyük mücadele hız kesmeden devam ediyor. Finale çok az bir zaman kala hiç bir yarışmacı elenmek istemiyor. Bu hafta Survivor'da şoke eden gelişmeler yaşandı. Survivor'da güçlü potalar oluşmaya başladı. Dün akşam flaş isimler eleme adayları oldu. Kıbrıs'taki büyük finale hangi isimler gidecek? Survivor'da Damla ve Turabi şoku yaşanıyor. Yarışmalarda Damla ve Turabi'yi göremeyen izleyenler bu iki yarışmacının sağlık durumlarını merak etmeye başladılar. Turabi'nin ciddei sakatlığı ve oyunlarda oynayacak mı sorusunun cevabı henüz netleşmedi. Acun Ilıcalı Turabi ile ilgili kararın Doktor Metin Kuş geldiğinde verileceğini söyledi. Turabi ve Damla finale günler kala emeklerinin boşuna gittiğini düşünmeye başladı. Damla'nın sakatlanması ve bacak bileğinde oluşan ödemden dolayı oynayamaması Damla'yı gözyaşlarına boğdu. Peki, Turabi ve Damla'nın sağlık durumunda son gelişmeler neler? Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı. Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü" dedi. Bu hafta Survivor'da Pazar akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel yarışlarda yarışmacılar adeta kendi performanslarının üzerine çıktı. Bireysele dönüşle birlikte Sema ve Adem birbirini korumak istiyor. Ve bunun için adada strateji yaptılar. Acun Ilıcalı'nın her şey yalan bu oyun gerçek dediği Dokunulmazlık oyununda nefes nefese geçen mücadeleyi kadınlarda Nagihan, erkeklerde ise, Adem kazandı. Nagihan, Sema'yı oyunlarda ezip geçiyor. Sema uzun zamandır Nagihan karşısında galibiyet alamadı. Geçen hafta Survivor'da elenen isim Merve Aydın olmuştu. Bununla beraber Adem ve Nagihan elenmemeyi garantiledi. Adem ve Nagihan konseyde birer isim söyledi ve konseyde de bir kişininn ismi yazıldı. Böylelikle Sema, Turabi ve Murat Ceylan elenme adayı olarak belirlendi. Bu hafta Survivor'da bu üç yarışmacı arasından adaya ve hayallerine hangi yarışmacı veda edecek? Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor canlı izle! Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu. Survivor sevenler bu soruların cevabını merak ediyor. Hepsi ve daha fazlasına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

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Survivor'da elenen isim 18 Haziran akşamı açıklanacak. SEMA, TURABİ, MURAT ÜÇLÜSÜNDEN HANGİ İSİM ADAYA VEDA EDECEK? Açıklandığında haberimizde olacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da artık bütün sitem değişti. Bireysel oyunlarda nefes kesen mücadeler yaşanıyor. Her yarışmacı artık finale gitmek istiyor. Survivor 2018'de Kıbrıs finaline günler kala dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysele dönen oyunda kızlar ve erkekler ayrı ayrı dokunulmazlık oyunu oynadı. Kıran kırana geçen bireysel mücadelede galip gelen isimler Nagihan ve Adem oldu. Nagihan ve Adem bu hafta kendini korumaya alan iki yarışmacı oldu. Konseyde isimleri söylenmeyecek. Aksine birer isim çıkaracaklar.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde elemeye çıkan isimler netleşti. Survivor'da eleme adaylarının kimler olduğu sorusu cevabını buldu. Yeni sistemle birilikte elemeye 3 aday çıktı. Nagihan ve Adem liderliği kimseye kaptırmıyor. Konseyde bütün yarışmacılar isim yazdı. Bunun sonucunda ismi en çok yazılan aday Turabi oldu. Dokunulmazlık kazanan Adem, Murat Ceylan'ın ismini Nagihan İse, Sema'nın ismini verdi. Bu 3 yarışmacı potaya çıkan isimler oldu...

Survivor'da 14 Haziran'da adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVORDA ADAYA VEDA EDEN İSİM MERVE AYDIN OLDU.

Acun açıkladı! Survivor'da Damla'nın gözyaşları sel oldu!

Survivor'da Damla'nın sağlık durumu nasıl? Damla Can'ın sevenleri Survivor'da sağlık durumunun nasıl olduğunu merak etmeye başladı. Damla Can Survivor'dan diskalifiye mi olacak soruları sorulmaya başlandı. Acun Ilıccalı bütün detayları konseyde açıkladı. Sakatlıkları devam eden ve yarışmadan diskalifiyeleri durumlarına göre netlik kazanacak Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, doktordan gelecek raporun beklendiğini dile getirdi. Son bölümde ayrıca sakatlıkları bulunan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı, "İkinizin sakatlıkları ağır. Doktorumuzla konuşacağız. Onun ne dediği çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Turabi bu sözler sonrası, "Abi ben oynarım" derken gözyaşlarına hakim olamayan Damla ise, "Ağrım ve acım olduğu için çok mutsuzum. Son haftalarda bunu yaşamak çok üzücü. Zaman azaldıkça insanların aklında kalanlar son performanslar. Takımın yanında olamadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. En kısa sürede geri dönmek istiyorum. Baktım iyileşmiyor bu ayakla çıkmak oynamak istiyorum" sözlerini dile getirdi.

Turabi'nin sağlık durumu! Turabi nasıl oldu? Yarışlarda oynayabilecek mi?

Yarışlarda kendini gösteremeyen durabi'nin morali çok bozuk. Sürekli Acun Ilıcalı'ya oynama isteğini dile getiren Turabi net bir cevap alamıyor. Son kararı Doktor Metin Kuş'un vereceğini Belirten Acun Ilıcalı, Bu şekilde oynayamayacağını söyledi.

Turabi konseyde ne dedi?

Arkadaşları tarafından ismi konseyde çıkan Turabi, "İnşallah en kısa zamanda düzelirim. Gitmezsem de kendimi korumak için savaşarım. Kendihni koruyamazsan aday çıkarsın. Metin Kuş'u bekliyorum. Oynar raporu ver bana" dedi.

Survivor'da 16 Haziran iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'da bireysel oyunlarda iletişim ödülünü iki yarışmacı kazandı. Nefes nefese geçen mücadeleyi kadınlarda Nagihan erkekler de ise Hilmi Cem kazandı. Böylece gönüllüler takımı aileleriyle görüşme hakkı kazandı. Hilmicem Anıl'ı Nagihan ise, Hakan'ı yanında ösüle götürdü. Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu.

Arda Türkmen ödülünü kim kazandı?

Türkiye'den kalkıp Survivor'a gelen ünlü aşçı Arda Türkmen sürprizi yaşandı. 15 Haziran cuma günkü bölümü Arda Türkmen ile bayram sofrası ödülünü kazanan iki yarışmacı oldu. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise Adem ödülü kazanan isimler oldu. Adem yanına Sema’yı Nagihan ise Hakan’ı aldı.

ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ DUYURDU

Survivor 2018 doksan beşinci bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasnda bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.

Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan, Mustafa Kemal ve Merve veda etmişti.

Survivor'da Hakan - Mustafa kavgası

Survivor'da bu akşam yine ortalık karışıyor. Mustafa Kemal ve Hakan Hatipoğlu arasında sinirler geriliyor. Hakan Hatipoğlu konser oyunu sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa`nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirleniyor. Mustafa`nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya giriyor. Hakan`ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan`a sert tepki gösteriyor.

Survivor'da sürpriz ödül

Survivor yeni bölümde Alp Kırşan`ın sunacağı ödül oyununda kazanan takımı büyük bir sürpriz bekliyor. Zorlu parkurda yapılacak ödül oyununu kazanan takım, adalarından ayrılarak Despacito şarkısıyla dünyayı sallayan Luis Fonsi konserine gidecek.

SURVIVOR'DA SEMA KRİZİ

Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşandı. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekildi. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirtti. "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulunuyor. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı giriyor ve Seme'ya yaptırım uygulanacağını söyledi. Sema ise kendisini savunmayan eski takım arkadaşları Damla, Hilmi Cem ve Murat'a sitemde bulundu.

SURVİVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Survivor Hakan Hatipoğlu Kimdir? Survivor Hakan elendi mi? İlk önce Var mısın Yok musun yarışması ile ismini duyuran Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosu Gönüllüer takımında yarışıyor

Eski yarışmacılardan Gizem Hatipoğlu ile evliliği sürdüren Hakan Hatipoğlu, Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu. Performansıyla kendinden söz ettiren Hatipoğlu'nun bu sene olacak Survivor 2018 yarışmasında performansının nasıl olacağı merakla bekleniyor. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu ne iş yapar?

Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır.

Kariyerini sunucu olar devam ettiren Survivor Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi. Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizi filmde de rol almıştır.

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucudur.

İsmimi ilk kez Var Mmsın, Yok musun ile duyuran Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır.

Kariyerini sunucu olar devam ettiren Survivor Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi. Bir dönem 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı dizi filmde de rol almıştır.

SURVİVOR TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alan açıklanan Turabi Çamkıran kimdir? Kaç yaşında, Aslen nereli? İşte, hakkındaki detaylar

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu ve Mersin üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun oldu.

Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı. Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı.

Turabi Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasının birincisi olmuştu.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.