Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? |Survivor'da Adaya Kim VEDA ETTİ |23 Nisan Survivor'da elenen isim

Survivor KİM GİTTİ, KİM ELENDİ? |Survivor'da Adaya Kim VEDA ETTİ |23 Nisan Survivor'da elenen isim

Survivor 2018 tüm rekabetiyle devam ediyor. Survivor izleyicileri dün akşam soluksuz şekilde yarışmaya kilitlendi. Nefeslerin kesildiği oyunlarda rekabet kızıştı. Survivor’da dokunulmazlık oyunu bu akşam yine kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Bu hafta Survivor izleyenler gönüllüler takımının inanılmaz performansıyla şaşkına döndü. Ünlüler takımı adeta çöktü. Oyunları üst üste kaybetti. Takım olma yönünde kritik kararlar alan Gönüllüler takımında bu hafta keyifler yerinde üst üste önce ödül oyunlarında sonra da dokunulmazlık oyununda büyük bir performans sergileyen gönüllüler takımı adeta küllerinden yeniden doğdu. 2 dokunulmazlık oyununu da kazanan gönüllüler takımı bu hafta ada konseyinde rahat bir nefes aldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında moraller bozuk. Yavaş yavaş ada ilişkilerinde çatlaklar oluşan ünlüler takımda ilerleyen zamanda neler olacağı merak konusu oldu.

Peki, dokunulmazlık oyununun ikincisini hangi takım kazanacak? ? Eleme adayları kim oldu? Survivor'da Kim GİTTİ? Survivor kim ELENDİ. Survivor canlı İzle...

Survivor'da KİM ELENDİ? Survivor'da KİM GİTTİ

SURVİVOR 23 Nisan akşamı yyapılacak elemede henüz giden belli olmadı. Survivor'da elenen isim açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz...

21 ve 22 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

21 ve 22 Nisan dokunulmazlık oyununun sahibi gönüllüler takımı oldu. Haftaya iyi başlayan ve inanılmaz bir performans gösteren gönüllüler takım adeta oyunlarda fırtınalar estirdi. Ünlüler takımı kazanmak için geldi ama oyunda iyi olan taraf gönüllüler tarafıydı.

GEÇEN HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM CUMALİ OLDU!

Geçen hafta gönüllüler elenmek üzere 3 isim çıkarttı. Bunlar Cumali, Damla ve Hakan idi. En az oyu alarak elenen isim geçen hafta Cumali Akgül oldu. Alkayış oldu.

Survivor'da Merve ve Sema arasında şok kavga

Survivor'da Merve Sahra arasında beklenmeyen bir kavga yaşandı. Oynadığı oyunda kaybeden Sema, kendi takım arkadaşlarının yanına geldiği anda Ümit Karan'la gergin bir diyaloğa girdi. Ümit Karan, Sema'ya yanlışını anlatmak istedi fakat Sema'nın tepkisi çok farklı oldu. Bunun üstüne Merve'nin arayı yatıştırmak için yaptığı konuşma Sema'yı daha da gerdi. Sema 'Sen niye karışıyosun biz zaten küs değiliz' tavrıyla Merve'nin tepkisini çekti. Kısa süreli tartışmanın ardından yarışmacılar yine eski hallerine döndüler.

GÖNÜLLÜLER'DE NAGİHAN BİRSEN KAVGASI!

Survivor'da son iletişim ve yemek oyunlarını kazanan Gönüllüler'de moralin en üst seviyede olduğu anlarda şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler gerildi. Takım arkadaşı Birsen'e bağıran Nagihan 'Beni deli etmeyin' dedi. Anıl'ın araya girmeye çalıştığı tartışmada Birsen'in ise, 'Nagihan pişman olacağın sözler söyleme' lafları dikkat çekti. Tartışma sırasında çılgına dönen Nagihan su şişelerini fırlattı. Kaynak: Survivor'da şok kavga

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Elemeye Çıkan adaylar kimler oldu?

Dokunulmazlık oyunun ilk kısmı oynandı. Dokunulmazlık oyununda ipi gögüsleyen takım yine gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı adeta oyunda dağıldı. Eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kurt oldu. Sahra arkadaşlarının ada konseyinde yazdığı ilk isim oldu. Elif ise bireysel dokunulmazlığı kazanarak Adem'in ismini verdi. Konseyde bu durum yarışmacılar arasında şaşkınlık oluşturdu. Ünlüler takımı artık karışmaya başladı. İlerleyen zamanda neler olavcağı merak konusu.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim: Elif Şadoğlu oldu.

ELEME ADAYLARI: SAHRA, ADEM VE MUSTAFA KEMAL OLDU

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununun kazanan takımı ünlüler takımı oldu. Daha iyi bir ada, 5 kuarabiye ve Türk Kahvesi ödülünün sahibi ünlüler takımı oldu.

Skor sonuç: Ünlüler: 5 Gönüllüler:2