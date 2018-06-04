Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor'da Adaya Kim Veda Etti | 4 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim? Survivor CANLI İZLE

Survivor elemeye çıkan isimler! Survivor'da finale günler kala nefesler tutuldu. Survivor macerasında yarışmacılar birer birer eksildi. Survivor'da tarihi ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı'nın büyük ödülü açıklamasıyla yarışmacılar sevinçten havaya uçmuştu. Yarışmacılar 1,5 günlüğüne İstanbul'a gitti. Ailesi ve arkadaşlarıyla Türkiye'de 1,5 gün özlem gideren gönüllüler takımında keyifler yerinde. Aileleriyle İstanbul'da biraraya gelen gönüllüler takımında yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Gönüllüler takımı ünlüler takımını ezdi geçti. Büyük ödülde heyecan doruktaydı. Survivor'da bebek sürprizi! Survivor'da büyük İstanbul ödülünün kazanılmasından sonra Hakan Hatipoğlu İstanbul'a gittiğinde güzel bir haber aldı. Hakan'ın eşi Gizem Hatipolu eşine bebek bekledikleriini açıkladı. Bu haberi alan Hakan Hatipoğlu sevinçten hıçkıra hıçkıra ağladı. Turabi ve Adem arasındaki tansiyon hala düşmüyor. Survivor'da bir sakatlık daha yaşandı. Dokunulmazlık oyununda Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonu parmağımı kırdım diyerek kendini yere bıraktı. Kılıçların çekildiği yarışmada Adem ve Turabi konsey sırasında birbiirlerine ağır hakerette bulundulular. Acun Ilıcalı ise iki yarışmacıyı sert bir dille uyardı. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor 2018'de dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmıştı. Sonrasında oynanan zorlu oyunun ardından ise ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. İkinci dokunulmazlık ünlüler takımı kazandı. Survior'da 2'si ünlüler, 2'si gönüllüler olmak üzere tam 4 oyuncu eleme potasına çıktı. Eleme Potasındaki isimler şöyle: Damla, Hakan, Turabi ve Ümit Karan oldu. Ada konseyinde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 4 Haziran'da hangi isim adaya veda edecek? Hayallerine veda eden yarışmacı kim olacak? Survior'da adaya veda eden ismi haberimizden öğrenebilirsiniz... Survivor CANLI İZLE

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de finale günler kala dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı üzüntüye boğuldu. İkinci dokunulmazlık oyununda adeta küllerinden yeniden doğarak oyunu kazanmayı bilen ünlüler takımı ikinci oyunu üstün tamamladı. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi 10-2'lik sonuçla ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından Gönüllüler takımı önce bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendi içinde yarıştı ve ada konseyine gitti. Hakan ve Damla'nın ismini söylediler.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı oldu. Bireysel dokunulmazlık oynandı ve Bireysel sembolü kazanan isim Mustafa Kemal Kurt oldu. Mustafa bu hafta kendini kotumaya alan isim oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden Gönüllüler takımı, bu kez kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kıran kırana geçen zorlu mücadele sonrası kazanan isim Nagihan Karadere oldu. Bu sonucun ardından Nagihan ve Mustafa Kemal ada konseyinde istediği bir kişiyi eleme potasına çıkarma hakkı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Turabi en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal tarafından belirlendi. Mustafa Kemal ikinci eleme adayı olarak Ümit Karan'ın ismini söyledi.

Böylelikle pazartesi akşamı Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan ve Turabi Çamkıran'dan biri, yapılan halk oylaması sonucu adaya veda edecek.

Survivor İstanbul Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı! Survivor İstanbul ödül oyunu, İstanbul ödülünü kim kazandı? Tv8 ekranlarında İstanbul ödülünü kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladıktan sonra yarışmacılar heyecanla bugünü bekledi. Ailelerine büyük özlemle kavuşmayı bekleyen yarışmacılar dişini tırnağına takıp büyük mücalede boy gösterdiler. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler üstünlüğü sağladı. Tansiyonun yüksek olduğu Türkiye ödülünde Oyunu kaybeden ünlüler takımı gözyaşlarına boğuldu.

Geçen hafta adaya kim veda etti

Geçen hafta adaya veda eden isim Yağmur Banda oldu. Yağmur İstanbul ödülünü kazanmalarına rağmen yarışmadan elendiği için ödüle kavuşamadı.

Survivor'da bebek sürprizi

Survivor'da mutluluk gözyaşları sel oldu aktı. Hakan'ın eşi Gizem bebek haberini verdi. Survivor'da gönüllüler takımı 1,5 günlük İstanbul ödülünü kazandı. İstanbul'a giden yarışmacılar sevdikleriyle güzel bir vakit geçirdi. Duygu dolu anların yaşandığı yarışmada Hakan Hatipoğlu baba olacağını öğrendi.

Merve Aydın ve Hakan Hatipoğlu'na sakatlık şoku

Hakan Hatipoğlu ve Merve Aydın'a sakatlık şoku. Dokunulmazlık oyununda Damla karşısında sayıyı alan Merve, oyun sonu parmağımı kırdım diyerek kendini yere bıraktı. Hakan Hatipoğlu, ise Mustafa Kemal'e karşı oynadığı oyun sonunda yaptığı atışla sakatlandı. Doktor Metin Kuş yarışmacıya müdahalede bulundu.

Ümit Karan'dan Mustafa Kemal Kurt'a sert sözler

Dokunulmazlık oyunundan sonra adını potada gören Ümit Karan Mustafa Kemal'e sert tepkide bulundu. Ümit Karan, "Bir daha selam vermem" dedi.

Mustafa Kemal, konseyden önce eleme adayı olarak seçimini Ümit Karan'dan yana kullanacağını açıkladığını buna rağmen kendisine olumsuz geri dönüş yaptığını söyledi. Konsey sonrası kendisine verilen tepkiden dolayı da yaptığı seçimden pişman olmadığını söyledi. Ümit Karan Mustafa Kemal'in Merve'nin ismini söyleyeceğini vurguladı.