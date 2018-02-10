Survivor Melih Özkaya kimdir ? Kaç yaşında,Aslen Nereli ? Mesleği nedir ?

Survivor All Star 2018 gönüllüler kadrosunda yer alan Melih Özkaya'nın hayatına dair detaylar yarışmanın izleyecileri tarafından oldukça merak ediliyor. Yıllarca profesyonel voleybolculuk yapan Melih Özkaya dizi oyunculuğu da yaptı. Survivor Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusunu soran Survivor izleyicilerinin merak ettiği konular bu haberimizde. İşte Melih Özkaya hakkında tüm bilinmeyenler...

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı.Sadece spor alanına değil, oyunculuğa da meyilli olan Melih Özkaya, bir dönem Fox TV’de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde rol almıştır.