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Survivor Sadin Bakır elendi mi? Sadin Bakır kimdir?

Survivor Sadin Bakır eleme potasında. Sadin Bakir elendi mi merak ediliyor. Sadin Bakır kimdir? Sadin Bakır ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler iha.com.tr’de.

Survivor Sadin Bakır elendi mi? Sadin Bakır kimdir?

13 Şubat 2017 13:23

Survivor 2017’de Sadin Bakır eleme potasında. Sadin Bakır elenecek mi? Sadin Bakır kimdir sorularının cevaplarını sizler için derledik. Sadin Bakır, 1986'da Amasya'da doğdu. Aslen Gazianteplidir. Gaziantep Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan itibaren güreş sporuyla ilgilenmektedir. Sadin Bakır, güreşin hayatındaki yerini 'güreş benim için dedelerimden kalan bir mirastır' şeklinde anlatmaktadır. 2002 yılında Ukrayna'da yapılan yıldızlar Greco Romen güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'ye bir altın madalya kazandıran Sadin Bakır, 2005 yılında Litvanya'da yapılan gençler dünya güreş şampiyonasında da bronz madalya almıştır. 8 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Bakır, İBB Spor Kulübü'nde antrenörlük yapmaktadır. Sadin Bakır, aktif spor hayatına yağlı pehlivan güreşçisi olarak devam ettirmektedir. Sadin Bakır, Survivor'a katılma amacını: 'Çünkü hayatım boyunca zor ve Çetin şartlarda mücadele ettim ve bu yarışmanında bana uygun olduğunu düşünerek katılmak istedim. Yeteneklerimi sergileyip başarılarıma bir yenisini daha eklemek istiyorum.' şeklinde anlatmıştır. 


 

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı
Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Erkekler: Anıl Karakurt, Erdi Ünver, Gökhan Gözükan, Eser West, Sadin Bakır, Ogeday Girişken, Yiğit İzik, Volkan Çetinkaya
Kadınlar: Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Elif Şadoğlu, Denisa, Fulya Şahin, Tuğçe Melis Demir, 

Etiketler: sadin bakır, sadin bakır elendi mi, survivor sadin bakır


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