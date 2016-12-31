Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Survivor Taner Taksim’de ortalığı birbirine kattı

Survivor Taner Taksim’de ortalığı birbirine kattı

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler' yarışmasıyla bir anda popüler olan ve yarışma sonrasında bir çok olumsuz olaya adı karışan Taner Tolga Tarlacı Taksim’de ortalığı birbirine kattı.

Survivor Taner Taksimde ortalığı birbirine kattı

31 Aralık 2016 09:07
Survivor Taner Taksim’de ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Bir genç kızı alıkoyduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Taner, bir anda kaçmaya çalıştı. Polis tarafından tekrar yakalanan Taner “moralim çok bozuk kendimde değilim” dedi.

“Moralim çok bozuktu o yüzden kaçtım”
Bir yarışma programında olağan dışı hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı dün yine bir skandala imza attı. Yarışma programından ayrıldıktan sonra İstanbul’da çeşitli olaylara adı karışan Taner Tolga Tarlacı, bir simitçide alıkoyduğu genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçarak kurtulmaya çalıştı. Polisten kaçan Taner İstiklal Caddesindeki sevil güven timi ve Araştırma Amirliği polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis tarafından kaçarken yakalanan Taner Tolga Tarlacı, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi.

Bulunduğu yerlerde davranış dışı hareketlerde bulunan, geçtiğimiz tarihlerde ise bir gece kulübünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 15 kişi tarafından dövülen Tarlacı, Taksim’de de bir genç kızı kafede alıkoyarak polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra ise polislerin elinden kaçarak kurtulmak isterken tekrar yakalandı.
Taner Tolga Tarlacı’nın polislerin elinden kaçmasını görüntülemek isteyen medya mensupları ise sivil polis ekipleri tarafından tartaklanarak engellemeye çalışıldı. 

Ufuk Kıvık

Etiketler: Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, İstanbul, İstiklal Caddesi, survivor taner, Taner Tolga Tarlacı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç