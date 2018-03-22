Survivor'da büyük gerilim! Nagihan ve Sahra neden kavga etti |(Nagihan Sahra kavga İZLE)

Survivor'da büyük gerilim! Survivor'un yeni bölümünde Nagihan ve Sahra arasında kavga çıktı. Adem ve Turabi kavgasından sonra şok bir gerginlik de Nagihan ve Sahra arasında yaşandı. Survivor'un yeni bölüm tanıtımında tehlikeli anları izleyen seyirciler Nagihan ve Sahra'nın neden kavga ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Nagihan ve Sahra neden kavga etti. (Nagihan Sahra kavga İZLE)

NAGİHAN VE SAHRA ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'un 29. bölümünde Nagihan ve Sahra arasında büyük bir gerginlik yaşadı. Survivor'da ödül oyunu sırasında hentbol oynayan Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıktı. Nagihan'ın 'Bana vurma' sözleriyle Sahra'nın Nagihan'ın üzerine yürüdü ve fiziksel bir temas yaşandı.

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TURABİ İLE ADEM KAVGA ETMİŞTİ!

Adem ve Turabi diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı da uyardı.

Survivor All star'da konseyde şok anlar yaşandı. Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini açıklayan Acun, iki yarışmacıya da söz vererek bu konunun kapatılacağını ve bir daha yaşanmaması gerektiğini söylerek konuyu kapattı. Kavganın nedeni ise açıklanmadı

SURVİVOR'DA ADEM İLE TURABİ KAVGASI YAYINLANDI MI?

Survivor son bölümde Türkiye-Yunanistan maçının ardından Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında kavga çıktı. Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert uyarılar geldi. Kavga görüntüleri henüz yayınlanmadı.

Yeni bölüm tanıtımında Adem ve Turabi arasında gerginliğin hala devam ettiği görüldü.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta yaşanan eleme gecesiyle birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim İpek oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında şanssızlıklarını sürdüren gönüllüler takımı arkadaşlarından 3 ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kalmıştı. Eleme potasına giren İpek, Birsen ve Ramazan arasında halk oylamasıyla gerçekleşti. Gelen SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim gönüllüler takımından İpek Yaşar oldu.