Survivor'da büyük şok! O yarışmacı hastaneye kaldırıldı | Survivor İpek'e ne oldu?

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da yarınki bölümün fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Gönüllüler takımı yarışmacısı oyun esnasında burnunu platforma çarpıyor. Kanlar içinde kalan yarışmacıya sağlık ekipleri yetişiyor. Yarışmacının ekipler eşliğinde hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Survivor İpek'in durumu merak konusu.

SURVİVOR İPEK KİMDİR?

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.