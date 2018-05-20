Diğer
Kategoriler

Survivor'da büyük şok! 'Yarışmak istemiyorum'

İlgiyle izlenen Survivor'da Ümit Karan ve Mustafa Kemal Kurt ile tartışan Nagihan Karadere "Artık yarışmak istemiyorum" diyerek herkesi şoke etti.

Survivorda büyük şok! Yarışmak istemiyorum
Survivor'da büyük şok! 'Yarışmak istemiyorum' - Foto Galeri

20 Mayıs 2018 09:49

Ünlüler takımından Mustafa Kemal Kurt ve Ümit Karan'ın tavırlarından rahatsız olan Nagihan Karadere, kenara geldi ve bench'te gözyaşlarına hakim olamadı.

NAGİHAN'IN İSYANI PROGRAMA DAMGA VURDU

'Survivor 2018' yarışmasının dün akşam ekranlara gelen bölümüne, gönüllüler takımından Nagihan Karadere'nin isyanı damgasını vurdu.

"ARTIK YARIŞMAK İSTEMİYORUM"

Ümit Karan ve Mustafa Kemal Kurt ile tartışma yaşayan başarılı yarışmacı, "Sanki palyaço oynatıyorlarmış gibi pis pis sırıtıyor. Yeter artık! Sizin eğlenceniz değilim ben. Bu kadar saygısızlık olmaz. Kızıyla ayrı, erkeğiyle ayrı uğraşıyorum. Benimle dalga geçilmesini, beni ezmelerini kaldıramıyorum. Yemin ediyorum zerre kadar zevk almıyorum. Artık yarışmak da istemiyorum" sözleriyle dert yandı.

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Takım arkadaşları, bench'te gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç