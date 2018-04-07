Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı? Survivorda kim elendi? 7 Nisan survivor eleme

Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı? Survivorda elemeye çıkanlar kim? Survivorda kim elendi?Survivor'da gün geçtikçe hırs daha da çok artıyor. Damla, Hilmicem ve Murat'ın karşı takıma geçmesi All starı sarssada, All star takımı yani yeni adıyla Ünlüler takımı performansından hiçbirşey kaybetmiyor. Son 2 oyunuda kazanan Ünlüler takımınla keyifler hayli yerinde. Sema ile dertleşen Sahra, Sema ile şakalasarak bu oyunuda kazanıcaz diyor. Öte yandan gönüllüler takımında ise yeni gelen takım arkadaşlarını adaya dahil etme kabullenme durumu hakim. Hakan hatipoğlu bu bölümde iddialı konuşuyor. Ünlüler takımından hem yataklarını geri alacaklarını hem de ödülü kazanıp karınlarını doyuracaklarını söylüyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Ödül ise yine yarışmacıları çok heyecanlandırıyor. Peki Survivor canlı izlemek için ne yapmalıyız? Survivor 7 Nisan Ödül oyununu kim kazandı? Survivor 7 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı? Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı? Survivorda elemeye çıkanlar kim? Survivorda kim elendi?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu şuanda oynanmakta. Oyunu kimin kazanacağını sitemizden takip edebilirsiniz. Survivor'da dokunulmazlıktan sonra konsey olacak. Konseyde kimin gideceği merak konusu oldu.

SURVİVORDA ELEMEYE ÇIKAN İSİMLER KİM? SURVİVORDA KİM ELENDİ?

Survivorda dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra konseye gidilecek. Konseyden sonra kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına çıkacak. Ertesi gün bir tane daha dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bunun sonucunda kaybeden takımdan 2 kişi daha potaya çıkacak. Elenme aday sayısı 4 olacak. Bu 4 kişiden en az oyu alan kişi adaya veda edecek.