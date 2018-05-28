Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 27 Mayıs elemeden kimler çıktı! Survivor KİM gitti

Survivor 27 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi sorularının cevabını buradan bulabilirsiniz. TV 8 ekranlarında yayınlan Survivor 2018 All Star'da finale doğru yaklaşırken seyirciler Survivor'da 27 Mayıs'ta dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar. Survivor takipçileri 27 Mayıs'ta dokunumazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım eleme adayları çıkaracak. Peki Survivor 27 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

BÜYÜK ÖDÜLÜN İLK ETABINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ödül iki etaptan oluştu. Oyunun ilk etabı bu akşam oynandı. İki takımda ödülün ilk etabını kazanıp rahat bir nefes almak istiyordu. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı 10-7'lik skorla gönüllüler oldu ve gönüllüler avantajı sağladı.

TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta iki takım yarışmacıları arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu ödülün ayrıntılarını açıklanmıştı ve yarışmacılar çılgına dönmüştü. Ödülü kazanan takım Türkiye'ye gidip ailesiyle görüşme fırsatı yakalayacaktı. İstedikleri her şeyi yapabilecek olan yarışmacılar ödülü kazanmak için son ana kadar mücadele verdiler. Fakat gülen taraf gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler takımı Survivor'ın bu yılki en büyük ödülünü kazandılar.

SURVIVOR'DA OKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının kalitesi ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor'ın en kritik ve en önemli oyunu dokunulmazlık oyununda bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar, elenmemek adına mücadelelerini verdiler. Oldukça zorlu ve güç gerektiren parkurda bu akşam ünlüler takımı fırtına gibi esti. Ünlüler takımında Turabi bu akşam 3 oyun alarak takımına en çok sayı getiren isim oldu. Böylelikle Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler takımı 2 yarışmacıyı eleme adayı olarak belirleyecek.

SURVIVOR'DA 26 MAYIS ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adaylarını belirledi. Takım kararıyla en fazla ismi çıkan isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise Hakan'ın adını verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Yağmur ve Hakan oldu.