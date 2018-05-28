Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Magazin »
  • Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 27 Mayıs elemeden kimler çıktı! Survivor KİM gitti

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 27 Mayıs elemeden kimler çıktı! Survivor KİM gitti

Survivor 27 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da kim elendi? gibi tüm merak ettikleriniz bu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Survivorda dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 27 Mayıs elemeden kimler çıktı! Survivor KİM gitti

28 Mayıs 2018 13:22

Survivor 27 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi sorularının cevabını buradan bulabilirsinizTV 8 ekranlarında yayınlan Survivor 2018 All Star'da finale doğru yaklaşırken seyirciler Survivor'da 27 Mayıs'ta dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar.  Survivor takipçileri 27 Mayıs'ta dokunumazlığı kimin kazandığını öğrenmek istiyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım eleme adayları çıkaracak.  Peki Survivor 27 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

BÜYÜK ÖDÜLÜN İLK ETABINI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ödül iki etaptan oluştu. Oyunun ilk etabı bu akşam oynandı. İki takımda ödülün ilk etabını kazanıp rahat bir nefes almak istiyordu. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı 10-7'lik skorla gönüllüler oldu ve gönüllüler avantajı sağladı.

TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta iki takım yarışmacıları arasında Türkiye ödülü heyecanı yer aldı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bu ödülün ayrıntılarını açıklanmıştı ve yarışmacılar çılgına dönmüştü. Ödülü kazanan takım Türkiye'ye gidip ailesiyle görüşme fırsatı yakalayacaktı. İstedikleri her şeyi yapabilecek olan yarışmacılar ödülü kazanmak için son ana kadar mücadele verdiler. Fakat gülen taraf gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler takımı Survivor'ın bu yılki en büyük ödülünü kazandılar.

SURVIVOR'DA OKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının kalitesi ve hırsı her geçen gün artmaya devam ediyor. Survivor'ın en kritik ve en önemli oyunu dokunulmazlık oyununda bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar, elenmemek adına mücadelelerini verdiler. Oldukça zorlu ve güç gerektiren parkurda bu akşam ünlüler takımı fırtına gibi esti. Ünlüler takımında Turabi bu akşam 3 oyun alarak takımına en çok sayı getiren isim oldu. Böylelikle Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler takımı 2 yarışmacıyı eleme adayı olarak belirleyecek.

SURVIVOR'DA 26 MAYIS ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adaylarını belirledi. Takım kararıyla en fazla ismi çıkan isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla ise Hakan'ın adını verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Yağmur ve Hakan oldu.

SURVIVOR'DA 26 MAYIS ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç