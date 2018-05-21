Survivor'da kim elendi, Kim Gitti | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti (Survivor 2018’de kim elendi) Survivor ada konseyi CANLI İZLE...

Survivor kim elendi? Survivor'da geçen hafta Birleşme Partisi nedeniyle eleme olmadı. Survivor'da Acun Ilıcalı'dan tarihi ödül müjdesi. Acun Ilıcalı açıkladı. Yarışmacılar kendinden geçti. Ada konseyinde sevinç çığlıkları havada uçuştu. Yarışmacılar İstanbul’a 1.5 günlüğüne gitme haberiyle adeta sevince boğuldu. Bir başka tarafta da Survivor'da oyun sırasında Sema şoku yaşandı. Başarılı ve hızlı yarışmacı Sema yaptığı hareketle Acun Ilıcalı'yı ve Survivor sevenleri şaşkına çevirdi. Çatlak olan eli nedeniyle zor zamanlar geçiren Sema "Kırılacaksan kırıl artık" diyerek elini bench e vurdu. Survivorda tüm gözler bu akşamki elemede. Artık tüm çarklar tersine döndü. Gönüllüler takımı bu hafta dokunulmazlık oyununda adeta bir yıkım yaşadı. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımından 4 aday potaya çıktı. Yapılan konseylerde Birsen, Yağmur, Damla ve Nagihan dörtlüsü elenmek için potaya çıktı. 2 konseyde adı yazılan Nagihan ismini görünce çılgına döndü. Takım arkadaşlarına sitem etti. Peki Survivor kim gitti? Survivorda elenen kim? Survivor kim elendi? Herkes bu soruların cevabını aratıyor... İşte survivor eleme ile ilgili tüm merak edilenler haberimizin içeriğinde... Survivor CANLI İZLE

DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının galibi belli oldu. Survivor'da iki dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımı adeta bir yıkım yaşadı. Ünlüler takımı bu hafta rahat bir nefes aldı. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ilk dokunulmazlıktaki oyun sonrrası takımlarından 2 kişinin adını eleme potasına çıkardılar. Takım kararıyla eleme potasına giren ilk isim Yağmur oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmicem ise Birsen'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında eleme potasına giren isimler Yağmur ve Birsen oldu. İkinci dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımı tekrardan konseye gitti. Ve burda da iki ismi çıkardılar. Bu adaylar Damla ve Nagihan oldu. Sonuçta iki dokunulazmlığı da kaybeden gönüllüler takımı toplamda 4 aday çıkardı.

Survivor'da elemeye çıkan isimler:

Birsen, Yağmur, Damla ve Nagihan dörtlüsü elemeye çıkan isimler oldu.

NAGİHAN'DAN ARKADAŞLARINA SİTEM DOLU SÖZLER

Survivor'da ismi eleme potasına çıkan isim olan Nagihan ismini potada görünce çılgına döndü. Anıl'a sitemde bulundu. Eleme potasına giren Nagihan “Şu an şoktayım” dedi. Nagihan “Hiç ummadığım bir ismin beni yazması çok şaşırttı. Birini isimimi neden yazdığın düşündüm onun şokunu yaşadım. Bizim Anıl’la hiç bir sıkıntımız sorunumuz yoktu. Neden diğer arkadaşlarla birlik içine girip hareket ediyor. Sadece ona şunu söylemek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen ya yolunu kaybedersin ya dostunu.. Mustafa sığıntı diyordun sanırım yanlış kişiye söyledin” dedi.

ACUN ILICALI SEMA'YA SERT ÇIKTI

Acun Ilıcalı'yı sinirlendiren olay! Survivor Sema hiç beklenmedik bir hareket yaparak daha önce çatlak olan kolunu bençe vurarak kırdı. Nagihan ile oynadığı oyunu kaybeden Sema kendini kaybetti. Sema, Survivor doktoru Metin Kuş'un "Pişman mısın?" sorusunu da "Değilim." diye yanıtladı. Bu hareketi Sema'dan hiç beklemeyen Acun Ilıcalı Sema'ya sert çıktı. Acun Ilıcalı, Sema’ya “İnsan çatlak ve iyileşmekte olan elini niye kalkıp bu şiddette vurur da, belki bir daha kırar. Bundan sonra bir kez daha böyle bir şey yaşayacak mıyız?” dedi. Sema da, “Onu bilemeyiz” diye yanıtladı. Sema’nın hareketi sonrasında konuşan Ilıcalı’nın ‘Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Gözümüzün önünde kendine zarar verdin. Eğer bana garanti veremezsem başka bir çözüm bulmam lazım’ sözleri dikkat çekti.

Survivor'da tarihi ödül! |Yarışmacılar kendinden geçti

Hırsın rekabetin eksik olmadığı Survivor macerası tüm hızıyla devam ediyor. Survivor`da ödül sürprizleri devam ediyor. Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı yarışmacılara sürpriz İstanbul ödülünü açıkladı. Ilıcalı şu sözlerle detayları ifade etti: "Bu benim değerlendirmeme göre en büyük ödül. Takdir sizin ve seyircinin. Farklı olduğu kesin. Ödül oyunu bu hafta oynanacak. İki gün sürecek ve sonunda bir takım kazanacak. Perşembe ve cuma oynanacak özel ödül oyununu kazanan takım İstanbul'a gidecek. Toplamda Türkie'ye 1,5 gün geçireceksiniz sonra döneceksiniz. Takım olarak değil kim ne isterse onu yapacak. Bu benim açımdan Survivor tarihinin en büyük ödülü."