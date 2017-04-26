Survivor'da kim elendi? | Survivor'da kim gitti 25 NİSAN |Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da kim elendi, Survivor'da kim gitti. Survivor'da bu hafta nefesler tutuldu. Elemeye kalan Sabriye, Şahika ve Sema üçlüsünden elenen isim en az oyu alan Şahika oldu.

İLETİŞİM OYUNLARINDA GÖNÜLLÜLER DAHA ŞANSLI

Bu hafta iletişim oyununu ünlüler kazandı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan iletişim oyunlarında şanssızlığını kıramayan ünlüler tüm çabalarına rağmen oyunu kaybetmişti. Aileleri ve sevdiklerinden gelecek olan mesajları okuyamayacak olan yarışmacılar gözyaşları içerisinde kalırken Sema Apak, Sabriye’nin kötü performansını hedef göstermişti.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU GÖNÜLLÜLERİN

Survivor'da ada şartları her geçen gün yarışmacıları zorluyor. Bu zorlu hava şartlarında iki takımda dokunulmazlık oyunu oynadı. İki takımda müthiş performans gösterdi ancak kazanan takım Gönüllüler oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU FURKAN'IN

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunun kazananı ise Furkan Kızılay oldu. Bu kazançla birlikte hem kendini korumuş oldu hem de konseyde eleme potasına bir isim söyleme hakkına sahip oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyununu kaybedip ada konseyine giden Ünlüler, elenmesini istediği yarışmacının ismini yazdı. Konseyde en çok ismi çıkan Sabriye, ilk eleme adayı oldu.

Furkan, bireysel dokunulmazlık kazandığı için elenme adayı olarak ikinci ismi belirledi. Furkan'ın potaya koyduğu isim ise Şahika oldu.

Ayrıca, ilk eleme adayı olan Sabriye, şuanda performans sıralamasında bu hafta 2.ci sırada yer alarak müthiş performansını gözler önüne serdi.

ÜNLÜLER DOKUNULMAZLIKTA YİNE KAYIP

İkinci dokunulmazlık oyunu oynayan takımlar büyük bir mücadele verdi. Ancak kazanan yine gönüllüler oldu. Bu durumda Ünlüler bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı

ŞAHİKA VE TUĞÇE ARASINDA KRİZ!

Dokunulmazlık oyunu oynanırken, Şahika'nın sert tavrına sinirlenen Tuğçe, agresif hareketler göstererek önce Şahika'yı ittirdi sonra topu suratına attı.

Acun'un oyunu durdurmasıyla birlikte Tuğçe uyarı aldı.

ÖDÜL OYUNU ÜNLÜLERİN

Ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda karşı karşıya geldi. Alp Kırşan'ın sunumuyla ekranlara gelen bu oyunda büyük ödül ağzına kadar dolu buzdolabıydı. Ünlüler takımı müthiş bir performans göstererek 48 saat boyunca buzdolabının sahibi oldu.

'BEN BU OYUNU BOZARIM'

Bireysel dokunulmazlık oyununa giden Ünlülerde, bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem Kılıççı oldu. Bu sayede kendini koruma altına aldı. Yani takım arkadaşları konseyde elenmesi için Adem'in adını söyleyemeyecek. Bireyseli kazanan Adem, konseyde elenmesi için isim söylemeyecek çünkü kurallara göre bir takım iki kere dokunulmazlık kaybederse 3 kişi aday oluyor.

Bireysel sembol oyunundan son ikiye kalan Adem ve Serhat olmuştu. Serhat topunu dengesizce düşürdükten sonra Adem sevincini göstererek, ' Ben bu oyunu bozarım' dedi.

Sevinç konuşmasında konuşan Adem, ' Canım, cigerim bitanem Sabriye'yle aynı potada olmak istemiyordum iyi oldu' dedi.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Üçüncü Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler, ada konseyine gitti. Konseyde en çok ismi yazılan kişi Sema oldu. Yani bu durumda Elenme adayları Sabriye, Şahika ve Sema oldu.