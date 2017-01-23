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Survivor'da şok kavga

Dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Erdi'nin "Metin Şentürk bile gördü bizim aldığımızı" şeklinde yorumu Çılgın Sedat'ı bir hayli öfkelendirdi.

Survivorda şok kavga

23 Ocak 2017 10:54

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından 'Survivor 2017'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Sedat ile Erdi arasında ipler gerildi.

"METİN ŞENTÜRK BİLE GÖRDÜ"

Büyük bir heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununda Erdi, kıl payı aldıkları karşılaşmayla ilgili itirazda bulunan Ünlüler takımına "Metin Şentürk bile gördü bizim aldığımızı" deyince Sedat sinirlerine hakim olamadı.

"ENGELLİLERLE DALGA GEÇİYORSUN"

Engelli çocuk babası olduğunu belirten Sedat, Erdi'ye "Sen şu an engellilerle dalga geçiyorsun. Ben engelli babasıyım. Buna hakkın yok. Herkesten özür dile" dedi.

DİĞER YARIŞMACILAR ARAYA GİRDİ

Sedat'ın yaklaşımını doğru bulmayan Erdi ise duruma itiraz edince tartışma yaşandı. İki tarafı sakinleştirmekse diğer yarışmacılara düştü.

Etiketler: erdi, sedat, Survivor


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