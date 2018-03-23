Survivor'da mücadelenin ve hırsın eksik olmadığı proğramda Turabi'den şaşırtan bir açıklama gelldi. Turabi Adem ile ettiği kavganın ardından 'Survivor hayalime veda edeceğim' dedi. Bu kelimeler akıllara Turabi Survivor'a veda mı edecek! düşüncesi uyandırdı. Tüm detaylar haberimizde...

Survivor'da Turabi'den şok sözler: 'Survivor hayalime veda edeceğim'

Turabi, "Kendim olamayacağım, Survivor hayalime veda edeceğim. Kendim olursam Survivor hayallerime veda edeceğim. O yüzden de Turbo Panter sahalarda olamayacak. Gerekirse böyle devam edeceğim.gittiği yere kadar.

Adem ve Turabi arasında ne olmuştu

Survivor'da Turabi ile Adem'in çok büyük şekilde kavga ettiği ortaya çıktı.Yunanistan ve All Star maçı sonrası Adem ile Turabi birbirlerine girdi. Acun konseyde iki ismi de uyarıp bir daha kavga ederlerse diskalifiye olacaklarını söyledi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da Acun Ilıcalı, Adem ile Turabi'nin birbirine girdiğini anlatıp iki isimden de aynı şeyin yaşanmaması için söz aldı.

TURABİ VE ADEM ÖZÜR DİLEDİ

Turabi Çamkıran, "Öncelikle kız kardeşlerimden özür diliyorum. Benim için oldu bitti, bir daha da olmaz. Kimse kusura balkmasın" dedi.

Adem Kılıççcı ise "Böyle güzel iki galibiyetin ardından böyle bir şey yaşanmasını ne ben isterim ne de herhangi birisi iter. Bazen uğursuzluk insanın istemeği anda gelir ve can sıkar. Suçlu veya suçsuz aramıyoruz, bir tarfik kazası. Bundan sonra birbirimize konuşurken, davranırken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor, bunu da öğrenmöiş olduk. Kadın yarışmacıların hepsi kardeşimiz, ister istemes biraz agresif olup onların da korkmasını sağladık. Kusura bakmasınlar hepsinden teker teker özür diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" şeklinde konuştu.

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