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Survivor'da yine kural değişikliği!

Survivor'da yeni takımlar ilk kez karşı karşıya geldi. Yeni takımlar arkadaşlarıyla buluşan yarışmacılar duygusal anlar da yaşandı. Ödül oyunu öncesi Acun Ilıcalı yine bombayı patlattı ve Survivor'a yeni kural geldiğini açıkladı.

Survivorda yine kural değişikliği!

06 Nisan 2018 10:01

Survivor 39. bölümde yeni takımlar ilk kez karşı karşıya geldi. Fakat takımlar vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı. Bu bölümün ilk oyunu ise iletişim oyunuydu. Oyun öncesi Acun Ilıcalı flaş bir açıklama yaparak yeni kural geldiğini açıkladı.

DOKUNULMAZLIKTA YENİ DÖNEM

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı yarışmacılar iletişim oyununa çıkmadan önce kural değişikliğine gidildiğini belirterek "Her hafta iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Önce birinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Ertesi Gün ikinci dokunulmazlığı oynayacaksınız. Karşı takım kaybederse iki aday daha çıkacak. Aynı takım kaybederse tek aday daha çıkacak. Aynı takımdan 3 aday çıkmış olacak. Artık stratejiler son derece önemli olacak" dedi.

Etiketler: Survivor

 

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