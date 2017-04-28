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Survivor'dan Elenen Şahika, Adada Yaşadıklarını Bir Bir Anlattı

Sürpriz bir şekilde Survivor'dan elenen Şahika, isim vermeden takım arkadaşlarını eleştirerek "Dürüstülük ve saygı önemli. Kazanmak için her yol mübah diyerek ilerlemedim" dedi.

Survivordan Elenen Şahika, Adada Yaşadıklarını Bir Bir Anlattı

28 Nisan 2017 18:13

Survivor 2017 Ünlüler takımı yarışmacılarından Şahika Ercümen, elendikten sonra ilk kez konuştu.

"KİŞİLİĞİMDEN ÖDÜN VERMEDİM"

Ercümen, sosyal medya hesabı Instagram'dan Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamalarda bulundu: "Hayatımın en zor maceralarından biri geride kaldı. Fiziksel ve psikolojik olarak çok yorgun bir zamanımda, kondisyon anlamında en düşük olduğum anda dünyanın en zor yarışmasına katılmış oldum fakat her ne şartta olursa olsun kişiliğimden ödün vermedim, neysem oydum.

"HER YOL MÜBAH DİYEREK İLERLEMEDİM"

İllaki hatalarım oldu ama hep çevremdekilere kalbimden geldiği gibi davrandım, doğru bildiğimin arkasında durdum ve her şeyden önemlisi kazanmak için her yol mübah diyerek ilerlemedim. Çünkü benim için hayatta zihniyet, vicdan, adalet, dürüstlük ve saygı; iyi niyet ile harmanlanması gereken en önemli kriterler.

"BENİ ÇOK DAHA GÜÇLENDİRDİ"

Survivor parkurun yanında doğa şartları ve psikolojik etmenlerle de mücadele etmek anlamına geliyor benim için. Balina Adası'nda geçirdiğim her anın hakkını vermeye çalıştım. Aile hasreti ve özgür olamama duyguları şüphesiz beni en çok zorlayan etmenlerdi. Birde bunun yanına insanlarla mücadele etmek zorundaydım fakat bu zorluklar beni çok daha güçlendirdi.

"SAKIN ÜZÜLMEYİN"

Ben orada bunları yaşarken bir sürü iyi kalp de benimle gülmüş, benimle ağlamış, benimle kızmış. Gözlerimden mutluluk gözyaşı gelerek okudum sevgi dolu içten samimi mesajlarınızı. Ve sırf bu yüzden bile diyorum ki herşeye rağmen iyi ki katılmışım. Benim için elendim diye üzülen tüm dostlarım sakın üzülmeyin.

Kaynak: Haberler

Etiketler: şahika, Survivor


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