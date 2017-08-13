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Süs hayvanları buz ile serinletiliyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren süs hayvanı satıcıları, sıcak hava nedeniyle akvaryumdaki balıkları buz ile serinletiyorlar.

Süs hayvanları buz ile serinletiliyor

13 Ağustos 2017 09:28

Evcil süs hayvanlarını su ve buz ile serinlettiklerini ifade eden evcil hayvan satıcısı Ömer Aydemir, "Yaz aylarında evcil kuşları musluk suyu veya içerisinde su bulunan sprey ile serinletmeye çalışıyoruz. Akvaryum balıklarını serinletmek kuşları serinletmekten daha zor. Sebebine gelince pet şişelerin içerisinde bulunan buz tutmuş suyu akvaryumun içerisine aktarmaktayız. Bir nebze de olsa süs balıklarını serinletiyoruz. İlçe halkından ricamız bu sıcak havada su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli noktalara su bırakmalıdırlar. En azından sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamış oluruz" diye konuştu. 

Uğur Kuş


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