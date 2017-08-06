'Susuz yazlar' tarih olacak

İzmir’in turistik ilçesi Dikili’nin “susuz yaz” çilesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında gerçekleştirdiği iletim hattı çalışması ile son bulmuştu. Sınırlarına dahil olan ilçelerde vakit kaybetmeden ihtiyaçları tespit ederek çalışmalara başlayan İZSU, Dikili’nin köyleri ile sahil kesimi ve ilçe merkezinin şebekesini yenilemek için proje hazırladı. Yatırım seferberliğine ise su kaçaklarının yoğun yaşandığı köylerden başlandı. Bahçeli, Yukarıbeylik, Salihler, Kıratlı, Kabakum- Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahalleleri içme suyu şebeke ve iletim hattı inşaatı çalışmaları kapsamında 40 kilometre uzunluğunda içme suyu, 14 kilometre uzunluğunda iletim hattı, 15 kilometre uzunluğunda da branşman hattı yenileniyor. 4.3 milyon liraya mal olacak çalışmalar kapsamında Bahçeli ve Yukarıbeylik köylerindeki imalat çalışmaları tamamlandı.

"Su kısıntısı son bulacak"

Eski şebekeler nedeniyle su kaçaklarının yoğun yaşandığı Bahçeli köyünden çalışmalara başladıklarını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu köye bir de 100 metreküplük su deposu yapacaklarını belirterek, “Yıl sonunda Dikili köylerinin en önemli sorununu çözmüş olacağız. Özellikle yaz aylarında yaşanan su kısıntısı son bulacak. Ayrıca Dikili’ye bağlı Çandarlı ile Denizköy mahallelerinin içme suyu şebekelerini yenileyeceğiz. 184 kilometrelik yeni şebeke yatırımı kapsamında asbest iletim hattı ve PVC içme suyu hatları ductil borularla yenilenecek" dedi.

İhaleye çıkılacak

İZSU yetkilileri, merkez mahalleleri olan Salim Bey, İsmetpaşa, Cumhuriyet, Gazipaşa’da eskiyen ve arızalar nedeniyle su kayıplarına neden olan 25 yıllık eski asbest iletim hatları ile PVC şebekelerinin yenileneceği ve 150 kilometre uzunluğunda içme suyu ile 35 kilometre uzunluğunda iletim hattı yenileme çalışmaları için ihaleye çıkılacağı bilgilerini de verdi. Bu çalışmalar da tamamlandığında, Dikili’nin tüm içme suyu alt yapısının yenilenmiş olacağı bildirildi. İZSU, Dikili’nin acil ihtiyacını çözmek için Büyükşehir sınırlarına dahil edileceği 30 Mart 2014 tarihini beklemeden çalışmalara başlamış ve Uzunburun köyü yakınlarında açılan 7 adet kuyunun suyunu 5.5 kilometrelik yeni içme suyu hattı ile ilçeye getirmiş, 2014 yazında Dikili’nin yaşadığı su sıkıntısına büyük ölçüde son vermişti.