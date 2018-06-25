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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Suudi Arabistan doksan artıda maçı aldı

Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Suudi Arabistan, Mısır'ı 90+4. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan doksan artıda maçı aldı

25 Haziran 2018 19:36

Mücadelede Mısır, ilk golü yıldız oyuncusu Muhammed Salah ile buldu. Mısır'ın 22. dakikada bulduğu golün karşılığını Suudi Arabistan ilk yarının uzatmasında verdi. 45+6. dakikada penaltıdan Salman Al Faraj beraberliği sağladı ve devre 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Suudi Arabistan, 90+4. dakikada galibiyet golüne ulaştı. Abdullah Otayf'ın asistinde Salem Al Dawsari ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi. 

BU galibiyetle Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda 3 puana ulaşırken Mısır ise turnuvayı puansız kapattı.
Kasımpaşa forması giyen Mısırlı oyuncu Trezeguet, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 81 dakika oyunda yer aldı.  

 

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