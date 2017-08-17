Suudi Arabistan’da on altı gün içerisinde 2’inci defa prens ölümü

Suudi Arabistan’da bu ay içinde ölen ikinci prens olan el Suud’un ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Cenaze namazı bugün Riyad’daki bir camide kılınacak.

Öte yandan Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud ise 8 ağustos’da hayatını kaybetmişti.