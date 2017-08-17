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Suudi Arabistan’da on altı gün içerisinde 2’inci defa prens ölümü

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı’ndan Prens Bender bin Fahd bin Abdulrahman el Suud dün hayatını kaybetti.

Suudi Arabistanda on altı gün içerisinde 2inci defa prens ölümü

17 Ağustos 2017 15:33

Suudi Arabistan’da bu ay içinde ölen ikinci prens olan el Suud’un ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Cenaze namazı bugün Riyad’daki bir camide kılınacak.

Öte yandan Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud ise 8 ağustos’da hayatını kaybetmişti. 

Etiketler: prens el Suud, suudi arabistan


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