Turizmci Yılmaz Babaoğlu, “Bir yılda 10 milyon Umreci beklerken Suudi Arabistan, ek vergi kararıyla 1 milyonu yakalayamaz” dedi.

Suudi Arabistan Hükumeti’nin bir yıl içinde birden fazla umre ziyaretinde bulunan Müslümanlardan almak istediği 540 Dolarlık ek vergi Umre ziyaretleri düzenleyen Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği üyesi turizmcileri tarafından tepkiyle karşılandı. Müslümanların ilk ziyaretlerinden sonrası için istenen 540 dolar yaklaşık (2 bin SAR veya bin 600 TL) ayakbastı parası Suudi Hükumet için bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Ancak, turizmciler Suudi Hükumeti’nin gelir artışı sağlayacağını düşündüğü bu politikayla uzun vadede yolcu sayısında büyük düşüşe neden olacağını söylüyor. Ayrıca bu ek verginin ülke ekonomisine de zarar vereceğini düşünülüyor. Suudi Arabistan’ın talep ettiği bu ek vergi ile havayolu ve tur şirketleri, Umre için vatandaşlara hizmet sağlayan tüm sektörleri yakından etkileyeceği ifade ediliyor.

“10 milyon Umreci beklerken Suudi Arabistan, 1 milyonu yakalayamaz”

Suudi Hükumeti’nin istediği 540 dolarlık ayakbastı parasının Hac organizasyonlarını için değil Umre için istendiğini belirten Turizmci ı Yılmaz Babaoğlu, “Bir yıl içinde birden fazla Umreye gitmek isteyen vatandaşlar için geçerli bir uygulama. İslam coğrafyasındaki tüm ülkeleri kapsıyor. Bu uygulamayı Mısır protesto ediyor. Türkiye’de düzenlenen İnanç Turizmi Fuarları’na Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği olarak biz katılmayarak, protesto ettik. 2000 SAR’lık ücreti kimse ödeyemez çünkü Türkiye’de Umre’ye gidenlerin %80’i ekonomik Umre yapıyor. Karar verilmiş ama yasa daha onaylanmadı. Böyle bir para istemeleri bir yılda 10 milyon Umreci beklerken Suudi Arabistan, 1 milyonu yakalayamaz. Suudi Arabistan’ın içindeki otelciler ve vize şirketleri de dahil olmak üzere onlar da etkilenecek” dedi.Suudi yetkililerin aldığı kararın yanlış olduğunu ifade eden Babaoğlu, “Uluslararası bir tur yaptığımız için bu hepimizi etkiliyor. Suudi Arabistan 2000 SAR getirerek Umreci gitmeyecek değil, daha yoğun olabiliriz, bunu sezon gösterecek. Biz önceden tedbir almak zorundayız, bu kararı iptal etsinler. Kararı iptal ederlerse 10 milyon Umre ziyaretçisini yakalarız."

“O hain geceden sonra kesinlikle Hac ve Umre’de herhangi bir azalma meydana gelmedi”

15 Temmuz gecesi sonrası Hac ve Umre'ye gidenlerin sayısında azalma olmadığını söyleyen Babaoğlu, "O hain geceden sonra kesinlikle Hac ve Umre’de herhangi bir azalma meydana gelmedi, tam tersi artış oldu. Bir milyon insan hala Hacca gitmek için sırada bekliyor. Geçen sene 106 tane şehit ailesine ücretsiz Umre yaptırdık. Rahmetli Şehit Komutan Halis Bey’in ailesini Umreye götüreceğiz. Tek sıkıntımız, 2 bin SAR’lık bu toprak bastı parasını iptal etmesini bekliyoruz. Türkiye’de yılda 500 bine yakın Umreci gidiyor. Bu sene 2 bin SAR’lık ayak bastı parası uygulanırsa 300 bine düşeriz. Bu karar uygulanmazsa hedefimiz 1 milyon Umre yolcusudur” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç

İSTANBUL