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'Suudi Arabistan’ın Hariri’yi tutması düşmanca'

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Başbakan Saad Hariri’nin Suudi Arabistan’da tutulduğunu ve bunu Lübnan’a karşı bir saldırganlık eylemi olarak gördüklerini söyledi.

Suudi Arabistanın Haririyi tutması düşmanca

15 Kasım 2017 14:40

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun yaptığı açıklamada, Başbakan Hariri’nin Suudi Arabistan’da tutulmasını Lübnan’a karşı düşmanca bir davranış olarak gördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Aoun, Hariri’nin Lübnan’a dönmemesinin hiçbir sebebi olmadığını vurguladı ve Hariri’nin gözaltında tutulmasının Viyana İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu belirtti. Michel Aoun basına verdiği demeçte, Arap ve Batı dünyası ile temasa geçerek Hariri’nin serbest bırakılması için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan’a ziyarette bulunduğu 4 Temmuz’da istifa ettiğini açıklamıştı.

Raed Mah’D Khalil Subaih

Etiketler: lübnan, suudi arabistan

 

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