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Suudi Başkonsolosu ülkesine döndü!

Suudi Başkonsolosu ülkesine döndü!
Suudi Başkonsolosu ülkesine döndü!

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi'nin zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Suudi Başkonsolosu ülkesine döndü! - Tıkla İzle

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları'nın tarifeli seferiyle saat 17.00'da Riyad'a gitti. Uteybi'nin öğle saatlerinde zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı. Muhammed Uteybi'ni havalimanına bırakan araç boş bir şekilde konsolosluğa geri döndü. 

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna polis bariyerleri getirildi

 İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne polis bariyerleri getirildi.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları'nın tarifeli seferiyle saat 17.00'de ülkesine geri döndü. Başkonsolosun ülkesine gitmesinin ardından konsoloslukta yeniden hareketlenme yaşandı. Konsolosluk önüne polis bariyerleri getirildiği görüldü.  

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