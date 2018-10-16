Suudi Başkonsolosu ülkesine döndü!

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları'nın tarifeli seferiyle saat 17.00'da Riyad'a gitti. Uteybi'nin öğle saatlerinde zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı. Muhammed Uteybi'ni havalimanına bırakan araç boş bir şekilde konsolosluğa geri döndü.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna polis bariyerleri getirildi
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne polis bariyerleri getirildi.
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları'nın tarifeli seferiyle saat 17.00'de ülkesine geri döndü. Başkonsolosun ülkesine gitmesinin ardından konsoloslukta yeniden hareketlenme yaşandı. Konsolosluk önüne polis bariyerleri getirildiği görüldü.