Suudi çift deniz ortasında düğün yaptı

Suudi Arabistan’dan Trabzon’a gelen Abdorrahman-Raia Hüsnü çifti gezi teknesinde düzenlenen düğün törenlerinde Trabzon geleneklerini yaşadı. Çift, davetliler ile birlikte deniz ortasında horon ve kolbastı oynarken bölgeyi çok sevdiklerini söylediler.

Trabzon’a gelmişken düğünlerini denizde yapmayı tercih ettiklerini belirten çift, Trabzon’un denizini ve doğal güzelliklerini çok sevdiklerini söylediler.

Deniz ortasında düğün yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten çiftin ailesi de İstanbul ve Trabzon’u çok sevdiklerini, Trabzon’da evleri bulunduklarından düğünü de burada yapmayı uygun gördüklerini söylediler.

İş adamı Halil İbrahim Demirtaş da, geçen sene bir adet olan gezinti teknesini Arap turistlerden gelen yoğun talep üzerine bu yıl ikiye çıkardıklarını belirterek, teknelerde Arap turistler için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini söyledi. Demirtaş, “Geçen sene bu hizmeti tek tekne ile başlatmıştık ancak Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizin tekne gezilerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı bu sene bir tane daha ilave yaparak gezinti gemi sayısını ikiye çıkardık. Gemimizin biri 750, diğeri ise bin kişilik. Bu sene Arap misafirlerimiz yeni yeni gelmeye başladı. İki teknemize de yoğun bir şekilde ilgi var. Bugün de Körfez ülkelerinden gelen iki çiftin düğünleri gemide olacak. Çift, Trabzon’a tatile gelmiş iken düğün merasimini burada yapmayı istediler. Bize denizde düğün için tekne talebinde bulundular. Biz de bunların bu talebini karşıladık. Bunun yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimize her akşam Karadeniz gezileri adı altında eğlenmelerine imkan sağlamak için de çeşitli aktivitelerde düzenliyoruz. Bu yönde de yoğun ilgi var” diye konuştu.

Davetlilerle birlikte tekne ile denize açılan çiftin kendi eğlence kültürlerinin yanı sıra saatlerde horon ve kolbastı oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Bekir Koca - Ozan Köse