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Suudi prens idam edildi

Suudi prens, 3 yıl önce kavga sırasında adam öldürdüğü gerekçesiyle idam edildi.

Suudi prens idam edildi

19 Ekim 2016 10:15

Suudi Arabistan’da yıllar sonra ilk kez kraliyet ailesinden bir prens idam edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Turki bin Suud El Kabir isimli prens, 3 yıl önce yaşanan kavga sırasında adam öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edildi. İdamın başkentte gerçekleştirildiği ifade edilirken, idamın nasıl gerçekleştirildiğine dair detay verilmedi. Açıklamada, yönetimin ülkede güvenliğin tesisi ve adaletin yerini bulmasına önem verdiği vurgulandı.

Prens, bu yıl içerisinde idam edilen 134’üncü kişi oldu. Suudi Arabistan’da Prens Kabir’den önce kraliyet ailesinde son olarak 1975 yılında Kral Faysal’ı öldüren Prens Faysal bin Musaid El Suud idam edilmişti. 

Etiketler: idam, Suudi Prens


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